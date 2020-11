Trump kirúgta a választások biztonságáért felelős volt bizalmasát

Krebs többször is megpróbált gátat vetni az elnök és környezete választási csalásokról hangoztatott állásfoglalásainak. Az általa vezetett ügynökség adta ki a múlt héten azt a nyilatkozatot, amely szerint a 2020-as választás „a legbiztonságosabb volt az amerikai történelemben”.

A nyilatkozat azt is hangsúlyozta: „nincs bizonyíték arra, hogy bárhol kitöröltek vagy elvesztettek volna voksokat, megváltoztatták volna a szavazatokat, vagy a választás bármiképpen kompromittálódott volna”.

Donald Trump a leváltásról írt két mikroblog-bejegyzéséből az elsőben közölte: „Chris Krebs minapi nyilatkozata a 2020-as választások biztonságosságáról rendkívül pontatlan, mivel tömeges szabálytalanságok és csalások voltak, köztük az is, hogy halott emberek szavaztak, választási megfigyelőket nem engedtek a szavazóhelyiségekbe, +működési zavarok voltak a szavazógépeken+". Másik bejegyzésben pedig azt írta: a szavazógépek a rá leadott voksokat Joe Biden demokrata párti elnökjelölthöz sorolták.

„Tehát Chris Krebsnek, az infrastrukturális és kiberbiztonságért felelős ügynökség vezetőjének a megbízatása azonnali hatállyal véget ér.”

A Twitter mindkét bejegyzést „a választási csalásokról szóló vitatott állításként" jelölte meg.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...

