A védelmi tanács tárgyalja: ellenáll a francia könyvesbolt

A francia kormány védelmi tanácsának a koronavírus miatt elrendelt intézkedéseket tárgyaló szerdai ülésén napirendre vették annak a cannes-i könyvesboltnak az ügyét, mely nem volt hajlandó bezárni. A kis üzlet mellett kiállt egy neves író, társadalmi mozgalom indult el a könyvesboltok megmentésére.

Florence Kammermann könyvesboltjának pultja mögött. Civil kurázsi (Fotó: EPA/Sebastian Nogier)

„Ha most bezárunk, az év végére már fel is számolhatjuk az üzletet” – így érvelt Florence Kammermann, annak a cannes-i könyvesboltnak a tulajdonosa, melynek bezárását a koronavírus miatt elrendelt intézkedések második hullámában, a többi könyvesbolttal együtt, szintén elrendelték. A tulajdonos tehát nem zárta be üzletét.

Miután a rendőrség már harmadszor is kint volt, hogy a boltost figyelmeztesse, az üzletet a hatósági lezárás fenyegeti – számol be a Le Figaro. A bolt ügyvédje, Olivier Le Mailloux viszont hivatalosan panaszt emelt az aránytalan megfélemlítő intézkedések miatt. A rendőrség a különféle intézkedések között már két ízben is kiürítette a boltot, igazoltatva a vásárlókat is. Az ügyvéd a lapnak nyilatkozva elmondta, egy iskolából fiával hazatérő, könyveket válogató apát is alávetették az eljárásnak. Le Mailloux így fakadt ki:

Azt hittük, demokráciában élünk, holott ez maga az abszurdum!

A tulajdonos, akit az alpolgármester is próbált már jobb belátásra bírni, köti az ebet a karóhoz: „Könyvet adunk el, nem drogot és fegyvereket!” Le Mailloux bízik a kormány bölcsességében – a Le Figaro közölte kedden az értesülést, miszerint szerint a kabinet védelmi tanácsának mai ülésén is téma lesz a cannes-i könyvesbolt és általában a könyvesboltok nyitva tartásának kérdése is.

Megmozdult az írótársadalom is

A helyi, majd az országos sajtó hamar felkapta a témát, s a politikai szféra sem maradt tétlen. David Lisnard polgármester támogatásáról biztosította a boltost. A megnövekedett érdeklődés miatt a helyszínen sajtótájékoztatóra is sor kerül szerdán.

Ha a hatósági bezárásra mégis sor kerül, az 3750 euró büntetéssel jár. A boltos a BFMTV-nek elmondta: ez nemcsak az ő és vállalkozása teljes ellehetetlenülését jelentheti, de azt is, hogy akadályozzák a hozzáférést Hugo, Camus, Garry műveihez.

Didier van Cauwelaert, a Goncourt díj 1994-es nyertese (Akinek Jimmy evangéliuma című könyve magyarul is megjelent – a szerk.) viszont kijelentette, kifizeti a büntetést, ha elrendelik a bolt bezárását. Hasonló akciókra szólította fel írótársait. Az író november 9-én nyílt levelet intézett Emmanuel Macron köztársasági elnökhöz a könyvesboltok további nyitva tartása érdekében. Felhívta a figyelmet, hogy a betűk talán nem ártanak annyira, mint a szoláriumstúdiók fénycsövei – célzott a továbbra is engedélyezett szolgáltatásokra –, s az analfabéta, egyoldalú gondolkodás a gyilkos fanatizmusnak ágyaz meg – írta az iszlámista gyilkosok rémtetteire és fenyegetéseire utalva.

A bezárt könyvesboltok felbőszítették az írótársadalmat is – Sylvain Tesson író például a könyves üzletek melletti fellépést kezdte el megszervezni.

A társadalom láthatóan nehezebben viseli ezt a bezárási hullámot. Bruno Le Maire gazdasági miniszter a Le Figarónak nyilatkozva úgy vélte: november 27-én már feloldhatják a szigorú bezárásokkal járó intézkedéseket.