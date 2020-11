A szenátus korelnöke is koronavírusos lett

A szenátus korelnöke kedden, a twitteren jelentette be a pozitív teszteredményt. Az iowai republikánus politikus nem tapasztal magán tüneteket, de a protokollt betartva otthonról, karanténba vonulva végzi a továbbiakban a munkát.

I’ve tested positive for coronavirus. I’ll b following my doctors’ orders/CDC guidelines & continue to quarantine. I’m feeling good + will keep up on my work for the ppl of Iowa from home. I appreciate everyone’s well wishes + prayers &look fwd to resuming my normal schedule soon

A Washington Post cikke szerint Grassley hétfőn maszk nélkül nyitotta meg a szenátus hétfői ülését, amelyben beszélt többek között a maszkviselés és a társas távolságtartás fontosságáról is. Az AP hírügynökség beszámolója szerint az ülésnapon mind a demokraták, mind a republikánusok frakcióvezetője maszk nélkül szólalt fel a szenátusban vagy beszélt az újságírókkal a Kapitóliumban.

A hétfői ülésnap során éles vita alakult ki a maszkviselésről. Sherrod Brown, ohiói demokrata szenátor kérte a levezető elnöki feladatokat ellátó Dan Sullivan alaszkai republikánus szenátort, hogy vegyen fel maszkot, miközben az ülést vezeti, de Sullivan úgy válaszolt: akárcsak a legtöbb szenátor, ő sem visel maszkot, amíg beszél.

Once again, I asked my Republican colleagues to stop endangering all the Senate workers - and simply wear a mask when presiding over the Senate.

Once again, they refused. pic.twitter.com/lykJO8MWmI

— Sherrod Brown (@SenSherrodBrown) November 17, 2020