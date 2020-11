A holokauszttagadást nem, az amerikai elnökválasztást viszont cenzúrázza a Twitter

Donald Trump amerikai elnök bejegyzéseit és minden más, az elnökválasztás körüli botránnyal kapcsolatos tweetet „vitatott állítás” jelzéssel látott el a Twitter, vagy nem egyszerűséggel letiltotta őket.

Nikki Haley volt ENSZ-nagykövet a technológiai cég által alkalmazott kettős mércére hívta fel a figyelmet, amikor rámutatott, hogy az iráni ajatollah holokauszttagadó bejegyzését a Twitter nem látta el „vitatott állítás” címkével – írja a Breitbart.

Wow. When Iran’s Ayatollah says the Holocaust didn’t happen, Twitter doesn’t say “this claim is disputed.” When I say ballot harvesting makes election fraud easier Twitter says that’s disputed. Wonder why conservatives don’t trust big tech? pic.twitter.com/5SGkqyOhUe

— Nikki Haley (@NikkiHaley) November 13, 2020