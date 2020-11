Nem érdekli a francia himnusz a muszlim fiatalokat

Megosztás Tweet



Nem érdekli őket a francia himnusz, szerintük ez csak egy régi harci induló, amivel nem tudnak mit kezdeni – ezt mondták muszlim fiatalok, miután a francia kormány egyik tagja meglátogatta őket egy francia kisvárosban. Szólásszabadságról és vallásról akart velük beszélgetni az államtitkár, de csak ellenállásba ütközött. Feszültségoldásnak szánta a himnusz közös eléneklését, de az csak még nagyobb ellenérzést váltott ki a fiatalokból – derült ki az M1 Híradójából.



A szólásszabadságról és a vallásról beszélgetett egy francia államtitkár a napokban 15 és 20 év közötti tinédzserekkel egy középnyugat-franciaországi kisvárosban.

A találkozó célja az volt, hogy elkezdődjön egy párbeszéd a francia kormány a muszlim fiatalok között. Csakhogy semmi sem a terv szerint alakult. A diákok ugyanis láthatóan ellenségesen viselkedtek, és hallani sem akartak arról, amiről a politikus beszélt.

Helyette elkezdték sorolni a sérelmeiket. Követelték például, hogy muszlim fejkendőt hordhassanak a középiskolákban, és hogy ne lehessen istenkáromlást elkövetni. Szerintük meg kellene tiltani azt is, hogy az újságírók az iszlámról beszéljenek.

Az államtitkár hiába nyugtatta őket. Elmondta az is, hogy

a francia törvények szerint a vallásoknak nincs helye az iskolákban,

és ez mindenkinek az érdeke. A diákok azonban hajthatatlanok voltak.

Az esemény legkínosabb pontja csak ezután következett.

Az államtitkár hogy oldja a feszültséget elkezdte énekelni a francia himnuszt, de ez csak olaj volt a tűzre. A fiatalok nem csak, hogy ülve maradtak, de a többség meg se szólalt. Sőt, volt, aki fel háborodott.

A La Marseillaise egyébként a francia forradalom idején született.

Később vált a franciák nemzeti himnuszává. Már évszázadok óta éneklik a franciák, szinte minden rendezvényen, megemlékezésen és sporteseményen felcsendül. Sokan úgy gondolják ez nem csak himnusz, hanem a szabadság jelképe is.

Legutóbb a hét közepén szólalt meg egy párizsi világháborús megemlékezésen, amelyen Emmanuel Macron francia elnök is részt vett.

De énekelték a franciák azon a szólásszabadságért rendezett demonstráción is, amelyet a lefejezett történelemtanár miatt szerveztek néhány hete. Akkor a helyiek azt mondták: ezzel fejezik ki azt, hogy kiállnak a köztársaságukért és a szabadságukért.

Október végén Párizs közelében egy fiatal iszlamista merénylő gyilkolt meg egy történelemtanárt,

aki a szólásszabadságról szóló óráján Mohamed-karikatúrákat mutatott be. Az eset nagy port kavart. A kormány a hasonló esetek elkerülése miatt döntött úgy, hogy beszélgetést kezd a muszlim diákokkal.

Emmanuel Macron államfő pedig egy összehangolt programot is hirdetett a politikai iszlamizmus ellen és kiállt a karikatúrák mellett, mondván, Franciaországban szólásszabadság van.

„A muszlim országok és Franciaország közötti viszony azonban ezzel csak tovább mélyült. Bangladesben tízezrek vonultak utcára. Isten verje Franciaországot, Isten verje Macront”! – harsogott több ezer tüntető torkából Törökországban is.

Recep Tayyip Erdogan török elnök is élesen kritizálta a francia elnököt.

„Macronnak szüksége lenne egy mentális kezelésre. Mi mást lehetne mondani egy olyan államfőnek, aki nem érti a vallásszabadság elvét, a saját országában élő több millió ember hitét” – mondta Recep Tayyip Erdogan.

Franciaországban jelenleg is a legmagasabb fokozatú terrorkészültség van érvényben. Az elmúlt hetek hetek tapasztalatai alapján ugyanis most is tartanak radikalizálódott emberek egyéni merényleteitől.

A francia titkosszolgálatok adatai sem megnyugtatók. Jelenleg mintegy nyolcezer iszlamistáról tudnak Franciaországban, közülük 48-at toloncoltak ki az elmúlt három hónapban, és további 231 külföldi vár arra, hogy a származási országa visszafogadja őket.

A címlapfotó illusztráció.