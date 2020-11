Jussukat várják az Amerikát káoszba döntő aktivisták Bidentől

Patrisse Cullors, a baloldali Black Lives Matter (BLM) társalapítója egy levelet küldött Joe Bidennek, a megválasztott demokrata elnöknek és alelnökének, Kamala Harrisnek az egész Black Lives Matter-mozgalom nevében, és gratulált nekik. A szélsőbaloldali mozgalom társalapítója a levélben azonban

Amennyiben tényleg Biden nyert, az elektorok december 14-én választhatják meg őt elnöknek és 2021. január 20-án iktathatják be hivatalába, de a radikális baloldal addig nem akar várni – olvasható a Origo cikkében.

Patrisse Cullors szerint a fekete bőrű emberek támogatása nélkül nem sikerült volna győzniük a demokratáknak. A levélben egyenesen úgy fogalmazott, „a fekete emberek nyerték meg ezt a választást”. Azt is kijelentette, hogy a Black Lives Matter sokat fektetett bele a választásba, és 60 milliónál is több szavazót értek el.

Full letter penned by @Blklivesmatter to @JoeBiden and @KamalaHarris pic.twitter.com/Jv3G25qfXS

Patrisse Cullors emlékeztette a demokrata politikusokat, hogy mindketten említették az „intézményes rasszizmust" a kampányukban. Továbbá, szintén mindketten megbánásukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy korábban hogyan álltak hozzá a fekete bőrű embereket érintő problémákhoz.

Végül

– mintha lenne bármilyen alapjuk a közös munkára.

Hogy a levelet és a benne említett követeléseket hogyan fogadják majd a demokraták, azt még nem lehet tudni. Vannak azonban arra utaló jelek, hogy a BLM-mozgalomnak nem lesz elég a demokraták győzelme és egyre több követeléssel fognak előállni. Portlandben a választás éjszakáján szélsőbaloldali aktivisták lakóházaknál randalíroztak. Egy férfi a verandájáról próbált szót érteni a kiabáló tömeggel, sikertelenül.

"Asking for people to be peaceful is white supremacy"

On election night in Portland, hundreds of protesters shut down the streets of SE Portland. They confronted Portlanders at their homes, including a family with a "Biden Harris" sign. #BLM #antifa https://t.co/DIVMm71ifJ pic.twitter.com/ahmJrGBQtL

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 4, 2020