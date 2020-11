Feltehetően túszul ejtették a Ubisoft Montréal alkalmazottait

A részletek még nem ismertek, de a rendőrök nagy erőkkel vonultak ki ahhoz az irodaházhoz, ahol a Ubisoft Montréal stúdiója is van – olvasható a gamestar.hu oldalán.

Jelentések szerint több tucat embert ejtettek túszul abban az irodaházban, ahol a napokban az Assassin’s Creed Valhallát kiadó Ubisoft Montréal irodája is található. Helikopteres felvételeken az látszik, hogy többen állnak a tetőn, és el van barikádozva a lejárat ajtaja egy asztallal – írják.

BREAKING - Dozens of people are being held hostage on the rooftop of the #Ubisoft building in #Montreal, Canada. pic.twitter.com/7qGBmnRv19

