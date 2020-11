Hidvéghi Balázs: Az EP beismeri, hogy túllőtt a célon

„Álságos, hogy miközben az Európai Parlament az egyetlen parlament Európában, amely nem képes a rendes és jogszerű működés feltételeit biztosítani, kioktató hangnemben okoskodik a tagállamok koronavírus elleni intézkedéseiről” – fogalmazott a képviselő.

Hidvéghi Balázs kijelentette, az Európai Parlament működése a járvány második hulláma alatt megbénult, személyes jelenlétre szinte egyáltalán nincs lehetőség, minden ülés online, távolról folyik, ami súlyos kétségeket vet fel az intézmény jogszerű működése kapcsán.

Arcpirítónak nevezte, hogy

kioktassa az tagállamokat arról, hogy milyen intézkedéseket kellene hozniuk. Mindezt pedig a megszokott módon, egy ideológiai szempontoktól fűtött vitában és határozatban teszi – emelte ki.

Arra emlékeztetett, hogy a koronavírus tavaszi, első hulláma alatt bevezetett veszélyhelyzet kapcsán példátlan támadássorozat indult Magyarország ellen. Szavai szerint olyan hazugságok láttak napvilágot, miszerint az Országgyűlés működését felfüggesztették.

Érdekes módon a szocialista jelentéstevő által most megfogalmazott határozat ezeket a vádakat már nem tartalmazza. Az EP tehát saját maga is beismeri, hogy tavasszal túllőtt a célon, valótlanságokat állított, amikor magyarországi diktatúrát kiáltott. Miután Donáth Anna, momentumos EP-képviselő is elismerte, hogy tavasszal hazugságokat terjesztettek Magyarországról, itt fekszik előttünk az Európai Parlament beismerő vallomása is a hazugságokról