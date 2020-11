Ellehetetlenítenék a republikánusokat képviselő ügyvédi irodát

Megosztás Tweet



A nemzetközi irodahálózattal rendelkező Jones Day ügyvédi irodát az utóbbi napokban jogászhallgatók csoportja és a Trump-ellenes Lincoln Project vette heves online tűz alá, mert a cég részt vesz a levélszavazatok visszaküldésének határidejét vitató pennsylvaniai választási perben – adta hírül a Reuters.

A radikális demokrata bosszúhadjárat nemcsak a Trump-támogatókra és közvetlen politikai munkatársaira, hanem a Trumpnak dolgozó alvállalkozókra, így az ügyvédi irodákra is kiterjed.

A hírügynökség beszámolója szerint egyre nagyobb nyomás helyeződik a Jones Day ügyvédi irodára, amiért részt vesz Pennsylvaniában a levélszavazatok visszaküldésének határidejét vitató perben. Az ügyben hamarosan a legfelsőbb bíróság hozhat döntést.

Kedden a Trump-ellenes republikánusokat tömörítő, 2019 végén alakult Lincoln Project bejelentette, hogy félmillió dollárt költ olyan hirdetésekre, amelyek a Jones Dayt és más, kisebb jogi cégeket vesznek célba, amelyek valamilyen módon képviselik Donald Trumpot.

A projekt egyik vezetője, George Conway, aki Trump korábbi tanácsadójának, Kellyanne Conwaynek a férje, a Twitteren egyenesen arra bátorította az irodánál dolgozókat és a szerződött ügyfeleket, hogy hagyják ott a Jones Dayt.

A Jones Day kritikusai az ügyvédi iroda ügyfeleinek hivatalos oldalait kezdték el ostromolni, így például a telekommunikációval foglalkozó Verizont vagy az autógyár General Motors Twitterét is, hogy szakítsák meg a kapcsolatot az ügyvédi irodával. Utóbbi hétfőn a női vezetők elismerésével kapcsolatban tett ki bejegyzést, amelyre több mint negyven válasz érkezett, köztük olyan is, amely magát a General Motorst fenyegeti meg bojkottal, ha nem intene búcsút a Jones Daynek.

A Lincoln Projectnek egyébként semmi baja azzal, hogy a Jones Dayt kritizálók túllépnek egy bizonyos határon: a Twitteren Timothy Sandefur, a konzervatív Cato Intézet alelnöke tette szóvá a szervezet módszereit, amivel zaklatják a Jones Dayt. Sandefur úgy fogalmazott:

akármit is gondolunk a kormány jogi érveiről, ügyvédeket zaklatás céltáblájává tenni erkölcstelen és hatástalan.

A Lincoln Project úgy vágott vissza: „akármit is gondolunk a kormány jogi érveiről, a választásunk szentségét céltáblává tenni erkölcstelen és hatástalan.”

Egy neve elhallgatását kérő jogi fejvadász a Reutersnek azt mondta: a Jones Day három ügyvédje is az irodából való kilépést fontolgatja, mivel nem kívánnak tovább közösséget vállalni az irodával.

Mindeközben joghallgatók a Harvardról és a Jones Day egyik ohiói partnerintézményéből az ügyvédi iroda ellen kezdtek mozgolódni és már bojkottot emlegetnek. Számukra egyébként már el is készült az első propagandavideó, amelyben a Jones Dayhez való csatlakozástól rettentene el a Meidas Touch nevű szervezet.

A Meidas Touchot három testvér alapította, egyik közülük Ben Meiselas, aki a San Francisco 49ers korábbi irányítóját, az amerikai himnusz alatti térdelést elterjesztő Colin Kaepernicket képviselte az NFL elleni perében, amelyben a játékos azt állította, politikai nézetei miatt nem talált magának csapatot.

A Jones Daytől az eddigi hangulatkeltés hatására több ügyfele is elpártolt. Ezért a Jones Day a kármentés jegyében múlt szombaton közleményben tudatta a nagyvilággal, hogy valójában nem is Donald Trump elnököt, még csak nem is a kampányát, hanem a pennsylvaniai Republikánus Pártot képviseli. Egyúttal világossá tette: nem vesz részt az ügyvédi iroda semmilyen olyan ügyben, amely a választások eredményét vitatja. Ezzel lényegében elhatárolódott Trumptól a Jones Day, ami még így is kevés volt ahhoz, hogy ne folytatódjon az ellene megindult kampány.

Hétfőn hosszabb riportot közölt a The New York Times, amelyben arról írt: több ügyvédi irodánál, így a Jones Daynél is elégedetlenség tört ki, amiért részt vesznek Trump képviseletében. A Lincoln Projecttel szoros kapcsolatban álló, azzal személyi átfedéseket is mutató liberális lap szerint az iroda egyik vezetője az a Don McGahn, aki 2017 és 2018 között Trump elnöknek dolgozott a Fehér Házban. A riport szerint a Jones Day 2015 óta 20 millió dollárnyi megbízást kapott a Trump-kampánytól.

A The New York Times hat Jones Daynél dolgozó ügyvédet kérdezett meg, akik a Pennsylvaniában folyó, levélszavazatokhoz kapcsolódó perekre utalva név nélkül azt nyilatkozták: a kevés számú, későn beérkező levélszavazat, amely a per részét képezi, és az, hogy a legfelsőbb bíróság utasítására ezeket a levélszavazatokat el is kellett különíteni a határidőre beérkezettektől, arra utalnak, hogy a per elsődleges célja a választások eredményébe vetett közbizalom erodálása.

Az utóbbi napokban a Jones Day több ügyvédje is arról számolt be a The New York Timesnak, hogy ismerőseik kötözködnek velük a közösségi médiában, amiért az ügyvédi iroda, ahol dolgoznak, Trump törekvéseit támogatja.