Obamát terroristavezérnek nevező dandártábornok a Pentagon új vezetői között

Kulcspozíciókban történtek személyi változások az amerikai védelmi minisztériumban (Pentagon) kedden, miután előző nap Donald Trump amerikai elnök menesztette Mark Esper védelmi minisztert.

A Pentagon politikai tervezésért felelős államtitkára az amerikai hadsereg nyugalmazott dandártábornoka, Anthony Tata lett, a hírszerzésért felelős államtitkári posztra Ezra Cohen-Watnick került.

Az új ügyvezető miniszter, Christopher C. Miller – aki korábban az Országos Terrorelhárítási Központ igazgatója volt – az eddigi kabinetfőnök, Jen Stewart helyett új kabinetfőnököt is kinevezett Kash Patel személyében. Patel már a terrorelhárítási központban is Miller kabinetfőnöke volt, és az amerikai sajtó jelentései szerint aktívan részt vett Donald Trump választási kampányának utolsó szakaszában is.

Egyébként katonai ügyész és Devin Nunes republikánus képviselő főtanácsadója volt a Trump-kampány tagjai és oroszok között a 2016-os kampányban feltételezett esetleges összejátszás ügyében kezdeményezett és lefolytatott demokrata párti vizsgálat idején. Ez év elején pedig ő tárgyalta le a szíriai fővárosban, Damaszkuszban két, évek óta eltűntként számontartott amerikai állampolgár szabadon bocsátását.

Mind Patel, mind Cohen-Watnick korábban a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa volt, és mindkettőjüket Trump feltétlen híveként tartják számon.

Anthony Tatáról több amerikai médium is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy 2018-ban a Twitteren „terroristavezérnek” nevezte Barack Obama volt amerikai elnököt. A bejegyzést később törölte. Trump már korábban is szerette volna kinevezni Tatát erre a posztra, de visszavonta a jelölését, mert a szenátusi megszavazása bizonytalannak ígérkezett.

A vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője, Mark Milley tábornok és a vezérkari főnökök valamennyien a helyükön maradtak.

Adam Smith, a képviselőház fegyveres erőkkel foglalkozó bizottságának demokrata párti elnöke bírálta a személyi változásokat, és úgy nyilatkozott, hogy a szakmai felkészültségnek előbbre valónak kellene lennie, mint a lojalitásnak.

A címlapfotó illusztráció.