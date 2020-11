Üres szavak helyett az új vakcina beszerzését sürgetik Brüsszeltől

Jens Spahn a ZDF német közszolgálati televízió hétfő késő esti híradójában hangsúlyozta, hogy a brüsszeli testület még csak egy előzetes megállapodást kötött az oltóanyagot fejlesztő cégekkel a termék vásárlásáról.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök hétfőn egy Twitter-bejegyzésében azt írta, hogy „rövidesen" aláírnak egy szerződést, amelynek révén az EU akár 300 millió adagot is szerezhet az oltásból

Ezzel kapcsolatban Jens Spahn kiemelte, hogy sok jogi kérdést kell még tisztázni, de a gyorsaság is fontos.

Great news from @pfizer & @BioNTech_Group on the successful results of their latest clinical trial for a #COVID19 vaccine. European science works!@EU_Commission to sign contract with them soon for up to 300 million doses.

Let's keep protecting each other in the meantime.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 9, 2020