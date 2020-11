Jogi akadályokba ütközik a teljes dániai nyércpopuláció leölése

Megosztás Tweet



A dán kormány kedden beismerte, hogy egyelőre nincs jogi alapja arra, hogy elrendelje az ország 17 milliós nyércállományának kiirtását. Dániában azért akarják levágni a szőrméjük miatt tenyésztett nyérceket, mert a koronavírus különböző mutációit mutatták ki az állatokban.

A hatóságok a múlt héten kezdeményezték az állomány kiirtását arra hivatkozva, hogy a megváltozott vírus embereket is képes megfertőzni, és terjedése miatt hatástalanná válhatnak a későbbi vakcinák.

A szociáldemokrata kisebbségi kormány kedden sietve előkészített törvénytervezetet nyújt be a parlamentnek a nyércek kiirtásának engedélyezésére, de az ellenzék leszögezte, hogy nem engedi megkerülni a hagyományos harmincnapos jogalkotási folyamatot. Az ellenzéki pártok szerint addig nem kezdeményezhető az egészséges nyércek levágása, amíg nincsenek tervek az ország mintegy 1100 nyércfarmjának tulajdonosai és dolgozói kártalanítására.

Mogens Jensen környezetvédelmi és élelmezésügyi miniszter sajnálatát fejezte ki az üggyel kapcsolatos kormányzati kommunikáció hiányosságai miatt. A dán kabinet egyúttal biztosított arról, hogy kártalanítják a tenyésztőket. Emellett jelezte: az a célja, hogy mielőbb elfogadtassa a nyércállomány kiirtását lehetővé tévő jogszabályt.

Dániában található a világ egyik legnagyobb nyércállománya. A mutáció először júniusban tűnt fel a nyércek között, és eddig több mint kétszáz ember fertőződött meg a módosult vírussal. A fertőzöttek túlnyomó többségét az észak-jütlandi régióból jelentették, ahol az ország legtöbb nyércfarmja is található. A dán kormány válaszul december 3-ig szigorú karantén alá helyezett az észak-jütlandi régióban hét megyét, ami hozzávetőleg 280 ezer embert érint.

A koronavírusnak eddig öt különböző mutációját mutatták ki, amely a nyércekhez köthető. A dán nyérctenyésztők ipari egyesületének becslései szerint a nyércek leölése az államnak több mint 800 millió dollárba (244 milliárd forint) kerülhet. Hangsúlyozták, hogy ez lehet a kegyelemdöfés az ország szőrmeiparának is. A dán statisztikai hivatal szerint tavaly mintegy 4000 embert foglalkoztattak az ágazatban, amely 800 millió dollár értékben exportált 24,5 millió szőrmét.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) üdvözölte a dán vezetés döntését, ugyanakkor aláhúzta: egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a nyércekről emberre átterjedt vírusmutáció nagyobb kockázatokat jelentene. Szumja Szvaminatan, a WHO vezető szakértője szerint a SARS-CoV-2-vírusnak eddig is számos mutációját mutatták ki.

Szvaminatan elmondta: a vírusnak eddig világszerte több mint 170 ezer változata ismert. Hozzátette: egy szakértői stáb folyamatosan nyomon követi a kórokozó változását.

Az 5,8 millió lakosú Dániában eddig mintegy 56 406 fertőzöttje és 747 halálos áldozata van a koronavírusnak.