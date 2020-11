Tüntetők törtek be a parlamentbe, megverték a házelnököt

A jereváni Köztársaság terén több ezren gyűltek össze spontán tiltakozó akcióra. Helyszíni jelentések szerint az örmény fővárosban egyelőre átláthatatlan a helyzet.

Értesülések szerint több százan hatoltak be a kormány épületébe, áttörtek a rendőrségi kordonon, és árulónak nevezték a miniszterelnököt. A rendőrség egyelőre nem alkalmazott erőszakot, és próbálja megnyugtatni az embereket.

Több száz tüntető bejutott a parlament üléstermébe is. „Nikol Pasinjánt követeljük. Ki hatalmazta fel arra, hogy ilyet aláírjon?” – hangoztatták a tiltakozók. A törvényhozás épülete körül álló tüntetők azt is követelték, hogy Onik Gaszparján vezérkari főnök vegye át a hatalmat.

▶️ Police in Georgia used water cannons against protesters rallying against the results of a parliamentary election in the capital of Tblisi.

👉 Georgian Police Fire Water Cannon at Protesters Who Claim Polls Were Rigged https://t.co/KYxaO1veUZ pic.twitter.com/NzeWSE0Phk

— The Voice of America (@VOANews) November 9, 2020