Katalánok kérnek segítséget a székely aláírásgyűjtés után a magyaroktól

Nyugat-Európában van olyan ország, ahol majd háromezer ember áll a bűnügyi őrizet, vagy eljárás alatt csak azért, mert véleményét elmondja, és kiáll közössége függetlensége mellett. Ez a közösség a katalán, amely hosszú évek óta folytat harcot azért, hogy dönthessen saját sorsáról. Egy katalán aktivista szerint Magyarország segítséget nyújthat nekik függetlenségük kivívásában, hiszen anyaországként a székely nemzeti régiók védelmében indított aláírásgyűjtésben is segített.

A katalán függetlenségi mozgalom elleni spanyol hatósági fellépést tekintve fordulópontot jelentett a 2017-es népszavazás. A volt kormány tagjai közül többen börtönben, és többen önkéntes száműzetésben várják, hogy a demokratikus jogukkal élni tudjanak. A múlt héten a spanyol hatóságok a katalán mozgalom 21 tagját vették őrizetbe hosszabb-rövidebb időre.

„Hónapokon keresztül figyelik a katalán függetlenségpártiak telefonbeszélgetéseit, és várnak egy beszélgetésre, amely okot adhat a letartóztatásukra. A legalapvetőbb demokratikus jogokat sem tartják tiszteletben”

– kommentálta Erika Casajoana katalán függetlenségpárti aktivista az Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában azt a múlt heti hírt miszerint 21 katalán függetlenségpárti aktivistát vettek őrizetbe a spanyol hatóságok.

A hivatalos gyanú korrupció és a közrend megzavarása. A Brüsszelben élő katalán aktivista tagja, a Carles Puigdemont volt katalán elnök által külföldön alapított katalán pártnak.

A letartóztatás kamerák kereszttüzében történik

Letartóztatták Puigdemont elnök barcelonai irodájának vezetőjét is, Josep Luis Alay-t. Aki arról számolt be, hogy a hatóság egyszerűen küldhetett volna neki egy idézést is, hogy jelenjen meg a bíróság előtt nyilatkozatot tenni. Azonban nem ez történt, hanem odaküldtek 10 rendőrt kamerákkal. A letartóztatás így kamerák kereszttüzében történik. Ezután néhány óráig bent tartották, megtette vallomását, majd elengedték. Azért a kamerák előtt történt letartóztatás, hogy megfélemlítsék azokat, akik közel állnak Puigdemont-hoz, és persze, hogy hozzáférjenek a telefonjához – magyarázta az aktivista.

Hozzátette, egy másik érintett is arról számolt be, hogy a vádak teljesen alaptalanok, semmi értelmük nincs. Csakhogy a nevetséges vádak alapján a hatóság lefoglalta a számítógépeit, telefonjait, tabletjeit, laptopjait annak a 21 embernek, akik történetesen a katalán függetlenséget támogatják.

A demokrácia alapvető elveit kérdőjelezik meg

Ezzel egy időben Didier Reynders brüsszeli igazságügyért felelős biztost, amikor erről kérdezték, csak azt ismételte, amit egyébként évek óta mondanak az Európai Unióban, hogy Spanyolország alkotmányos rendjét tiszteletben tartják.

A jogállamisági jelentésben, amelyet szeptember 30-án adtak ki egyetlen szóban sem említik Katalóniát. Pedig van egy megválasztott európai parlamenti képviselőnk, volt katalán alelnök Oriol Junquears, akivel kapcsolatban az Európai Bíróság kimondta, hogy megválasztásának pillanatától mentelmi jog illeti meg, és ennek ellenére három éve börtönben van.

Spanyolország nem teljesíti az Európai Bíróság ítéletét,

hiszen olyan embereket tartanak börtönben, akikről az ENSZ is kimondta, hogy letartóztatásuk önkényes. Nem történik semmi, sőt az Európai Bizottság még csak meg sem említi. Viszont, amikor Fehéroroszországról van szó, sőt akár Magyarországról és Lengyelországról az más.

A Bizottság egy alapvetően nyugat-európai intézmény, az Európai Uniót az 50-es években hozták létre, a nyugati blokkban, így elfogultak a nyugat javára – fogalmazott.

Ha Spanyolország Kelet-Európában lenne már rég megindították volna ellene a hetes cikk szerinti eljárást, dehát Nyugat-Európában van, nagy és befolyásos ország

– emelte ki.

A spanyol politikai rendszer mély válságban van: a volt király rejtőzködik és elmenekült, miközben kiderült, hogy az egész királyi családot érinti a korrupcióból származó pénz felhasználása. Piszkos ügy, de az összes rendszerszintű problémából az a legkomolyabb, ami az igazságszolgáltatási rendszert illeti.

Az igazságszolgáltatás rendszerén keresztül folyik a katalán mozgalom elnyomása.

Közelít a 3000-hez a katalánok száma, akiket bűnügyi nyilvántartásba vettek, megvádoltak, vagy bebörtönöztek, csak, mert kiálltak a katalán függetlenség mellett. A legutolsó összesítés szerint egész pontosan 2850.

A katalán a világ egyik első nemzete, amelynek parlamentje volt, a katalánok mindig a megegyezésre törekedtek. Hagyományosan a paktumok hívei vagyunk, nem szeretjük az erőszakot, és erről szól a mi mozgalmunk is, békés és demokratikus, amely azt mondja: „hagyjatok bennünket szavazni, hagyjatok szavazni”!. Spanyolország – legyen az bal-, vagy jobboldali kormány – még csak beszélni sem akar népszavazásról, és ez nagy különbség Skóciával, ahol tarthattak referendumot – emelte ki.

Mi volt a spanyol válasz?

Az alkotmányt ellenünk használják, a bírók pedig levadásznak bennünket. Néhány nappal ezelőtt a spanyol szocialista párt vezetője Pedro Sanczhez, aki állítólag baloldali ember, és a párbeszéd híve, azt hangoztatta, hogy az Európai Parlament kérje fel az Európai Bizottságot, hogy határozzon az automatikus kiadatásról olyan ügyekben, amelyek alkotmányos rendről szólnak.

Egy ilyen határozat esetén még csak esélyünk sem lenne tárgyalni Puigdemont kiadatásáról,

hanem automatikusan átadnák őt Spanyolországnak. A vád pedig lehet korrupció, kábítószerkereskedelem, vagy éppen terrorizmus.

Az a Pedro Sanchez kérte ezt, aki választási kampányában azt ígérte a választóknak, hogy elhozza Puigdemont Spanyolországba, bíróság elé állítják zendülésért, felkelésért hasonlókért. Meg akarják büntetni Katalóniát, mert merészeltünk referendumot szervezni 2017-ben.

Spanyolország pedig megalázva érzi magát, mert nem tudta megakadályozni a népszavazást,

próbálták veréssel, letartóztatással, de nem sikerült. Az elmúlt három év csak erről a büntetésről szól, és arról, hogy eltöröljék a katalán függetlenségi mozgalmat. Bárcsak lenne változás és készség a tárgyalásra, egyébként ezt szeretné az Európai Unió is.

Ehelyett eltávolították Torrát a katalán elnöki székből, és a parlamenti tagok szintén elveszítették a széküket. Politikai bebörtönzötteket is beválasztottak a parlamentbe, akiket mindenfajta eljárás nélkül felfüggesztettek. Puigdemont a katalán parlament megválasztotta volna elnöknek, amit az alkotmánybíróság rendelete akadályozott meg.

Spanyolország válasza, nem a párbeszéd, hanem az elnyomás. Ez nem múlik a kormányzat színén sem, legyen az jobb, vagy baloldali. Amikor Spanyolország egységéről van szó, mind együtt vonulnak fel, hogy elnyomják Katalóniát.

A magyarok és Magyarország ugyanakkor segíthet nekünk,

mert minket nem hallanak meg Brüsszelben, hiába mondjuk nekik, hogy ezzel nem segítik Európát és aláássák az európai folyamatot, ami a demokrácián, emberi jogon, a kisebbségek védelmén alapszik, mégsem hallgatnak meg, egyszerűen csak az remélik, hogy ez az ügy egyszer majd csak elül, de nem fog, hanem csak romlik – fogalmazott.