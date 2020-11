Közel 18 ezer külföldön szolgáló katona levélszavazata hiányzik még

Megosztás Tweet



Még több ezer levélszavazatot kell összeszámolni Georgiában a külföldön szolgáló katonai egységektől. A két jelölt közötti különbség így valószínűleg fél százalékon belül marad, ezért újraszámolás jöhet. Így még hetekig tartó procedúrára lehet számítani.

Magyar idő szerint péntek éjfélre tovább növekedett az amerikai elnökválasztáson Joe Biden, a Demokrata Párt jelöltjének előnye Donald Trump elnökkel szemben a kulcsfontosságú Georgia tagállamban, amelyben jó ideig az amerikai elnök vezetett.

A Reuters hírügynökség jelentése szerint a korábbi 1602-ről 4395-re emelkedett Biden előnye a szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál a 16 elektort jelentő Georgiában.

Brad Raffensberger, Georgia állam republikánus belügyminisztere elmondta, hogy valószínűleg újraszámlálásra kerül sor, miután várhatóan 0,5 százalékpont alatt marad a két jelölt közötti különbség – számolt be a CBS.

Újraszámlálási kérelmet a vesztes jelölt adhat be két nappal azt követően, hogy hivatalossá vált az eredmény.

Azonban a jelek szerint még erre is sokat várni kell. Raffensberger pénteken azt közölte, hogy még legalább 4 ezer levélszavazatot kell összesíteni, de még a külföldön szolgáló katonai egységektől is 18 ezer szavazatra számítanak.

A törvények szerint ezeknek péntekig be kell érkezni. A szavazatok várhatóan Trump javára fognak alakulni, de ez a kérdés, hogy milyen arányban.

Ezen felül még 13012 provizórikus szavazatot is felül kell vizsgálni. Sokan eredetileg levélben szavaztak volna, de végül a személyes szavazás mellett döntöttek. És most ezeknek a szavazóknak a személyazonosságát kell ellenőrizni, hogy kiszűrjék az esetleges csalásokat. Hasonló eljárás van érvényben a levélszavazatoknál, ezért is tarthat olyan sokáig a számlálás.

Összegezve, tehát még több tízezer szavazat felülvizsgálata van hátra, és ezután hirdethetnek csak végeredményt. Ha a különbség fél százalékpont alatt marad, akkor jön az újraszámolás. És azzal még tovább csúszhat az egész procedúra.