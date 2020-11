Karnyújtásnyira a Fehér Háztól Joe Biden

Megosztás Tweet



Joe Biden demokrata párti amerikai elnökjelölt megelőzte szavazatszámban az újraválasztásáért versenyző republikánus Donald Trumpot a billegő államnak számító Georgiában helyi idő szerint péntek reggel. Ezzel óriási lépést tett a győzelem felé. Pennsylvaniában hamarosan nyilvánosságra hozzák a még kint levő szavazatokat, s ez Bidennek eldöntheti a választást.

Donald Trump előnye elolvadt Georgiában és Pennsylvaniában.

Az amerikai elnöknek még esélye van megfordítani a versenyt Arizonában és Nevadában.

Amennyiben Joe Biden nyer Pennsylvaniában (20 elektori szavazat), akkor ő az új amerikai elnök. Jelenleg Trump 18 047 szavazattal vezet, de még 165 ezer voksot nem összesítettek.



Biden előnye Georgiában 1096, Nevadában 11 438, Arizonában 47 052.

A republikánusok több államban is jogi lépéseket tesznek, Trump elnök csalást emleget.

Joe Biden türelemre intette szimpatizánsait.

A billegő államok közül nem sokan számítottak arra, hogy a hagyományosan republikánus Georgiában fordítanak a demokraták. Itt utoljára 1992-ben győztek Bill Clinton vezetésével. Az államot Trumpnak mindenképpen hoznia kell, hogy életben tartsa esélyeit.

A korábbi 300 ezres hátrányát Biden folyamatosan ledolgozta, és péntek reggelre 917 szavazatos előnyre tett szert a republikánus bástyának számító államban, ahogy folyamatosan feldolgozták a levélszavazatokat.

Biden akkor kezdett el előzni, amikor a levélszavazatokat kezdték el regisztrálni.

Könnyen lehet az is, hogy az államban újra kell majd számolni a szavazatokat, ugyanis Georgia választási törvénye szerint ha a jelöltek közötti különbség kisebb félszázaléknyinál, akkor ez kérhető.

A demokrata jelölt sikerének egyik lehetséges oka elemzők szerint az, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a lakosság lélekszáma, megváltozott etnikai összetétele.

A nagyvárosokban és a külvárosokban már szinte nyomasztó a demokraták fölénye, míg a republikánusok a kisebb, vidék körzetekben szerepeltek jól. Ez a megosztottság a többi szövetségi államban is megfigyelhető volt.

Már közel ötmillióan szavaztak a mostani választáson, míg négy éve ez négymillió volt. A szavazatok egy százalékát nem összesítették még. Donald Trumpnak itt 55 százalékos arányban kéne nyerni.

Ha Biden elnyeri a 16 georgiai elektor támogatását, akkor nagyon közel kerül ahhoz, hogy meglegyen a győzelemhez szükséges 270 elektori voksa. Jelenleg 253 elektori szavazata van, Donald Trumpnak 214.

Minden szem Pennsylvanián

Péntekre Joe Biden teljesen ledolgozta a hátrányát Pennsylvániában (20 elektor), amely egyike azoknak a kulcsfontosságú államoknak, amelyeket 2016-ban Trump behúzott.

97 százalékos feldolgozottságnál Donald Trump előnye 0,3 százalékpont. Számokban ez azt jelenti, hogy Bidennek 3 267 923 voksa, az elnöknek 3 285 965 szavazat van. Vagyis 18 ezer a különbség.

Az állam kormányzója azt ígérte, hogy itt újabb eredmények jönnek hamarosan.

Mintegy 165 ezer szavazatot még nem számoltak össze.

A demokraták várakozása szerint az eddigi trendek megmaradnak, és a ötből négy levélszavazatot az ő jelöltük kaphatja.

A többi billegő államban a helyzet péntek kora délután

Arizona (11 elektor): Ebben az államban folyamatosan apad Biden előnye, jelenleg 47 ezer a különbség. A szavazatok 10 százalékát még nem összesítették. Elemzői számításaink szerint Trump folyamatosan csökkenti hátrányát és akár még meg is fordíthatja az eredményt. Sikerült ugyanis 57-58 százalékát megszerezni a kint levő szavazatoknak. A Biden csapat azzal számol, hogy ha kisebb számban is, de a demokrata körzetekből is érkezik szavazat.

Észak-Karolina (15 elektor): két napja nem érkezik több szavazat, egy ideig még nem is fog, ezért későn lehet majd végeredményről beszámolni. Trump az államban 1,4 százalékponttal vezet és várhatóan ezt az előnyét megtartja.

Nevada (6 elektor): Nevadából az elmúlt 24 óra alatt nem érkeztek adatok. A sivatagi államban 11,4 ezer Biden előnye. A voksok 16 százalékát, vagyis még több mint 100 ezer szavazatot nem összegeztek. Bidennek kedvezhetnek a levélszavazatok.