Hetekig tarthat az újraszámolás az egyik csatatérállamban

Brad Raffensperger, Georgia belügyminisztere a délután folyamán bejelentette, hogy az államban újraszámlálják a szavazatokat. Elmondta, hogy 4169 szavazatot még számolnak, és mintegy 8000 levélszavazat, amely távollévő katonáktól érkezik, még postán van, de csak akkor számolják meg azokat, ha megérkeznek a nap végére. Valószínűsíthető, hogy ezek a szavazatok inkább a hivatalban levő elnököt támogatják.

Georgia államban a verseny rendkívül szoros, mind Donald Trump, mind Joe Biden 49,4 százalékon áll, 4 898 815 szavazat összeszámlálása után a különbség mindössze 1558 voks.

míg Donald Trump 49,3 százalékon áll, ez szavazatkülönbségben 13 658 voksot jelent.

Tekintve, hogy a különbség itt is bőven egy százalék alatti, újraszámolás következhet. Az elnök itt szinte biztosan újraszámlálást fog kérni – mondta egy forrás a Fox Newsnak, jelezve, hogy ez Wisconsinban már megtörtént. Valószínűleg ez fog történni Georgiában és Arizonában is.

Lindsey Graham dél-karolinai republikánus szenátor, Donald Trump támogatója, a szenátus igazságügyi bizottságának elnöke rövid videóban közölte, hogy az elnöknek keményen kell küzdenie.

Hangsúlyozta, hogy Trump megérdemelte az esélyt a választási eredmény megtámadására. Hozzáfűzte azt is, ha egy republikánus kételyét fejezi ki, akkor a demokrácia aláásásával vádolják.

Időközben a CNN pénteki választási műsorában Jake Tapper, a CNN washingtoni főtudósítója úgy fogalmazott, Donald Trump elnök „nem hajlandó elismerni a valóságot”, nem ismeri el a választási vereséget. Tapper egyben kijelentette, hogy Joe Biden volt alelnök „lesz a következő elnök”, és hozzátette azt is, ha így lesz, akkor Trumpot „fizikailag kísérik ki az épületből”.

Azt azért hozzá kell tenni Tapper véleményéhez, hogy egyes államok még mindig számolják a szavazólapokat, tehát a CNN tudósítása szerint sincs végleges eredmény, a hivatalban lévő elnök pedig lehetséges választási csalásokra is figyelmeztetett.

„Úgy gondolom, hogy az elnöknek át kell adnia ezt a vitát az ügyvédeinek” – mondta Roy Blunt, a szenátus szabályozási bizottságának republikánus elnöke. Ez a bizottság felügyeli a választásokat.

President Trump did a great job with unbelievable energy and dedication at the end of the campaign. We have set all-time records for voter

participation. Every vote that was legally cast needs to be counted. Votes that were not legally cast should not be counted.

— Senator Roy Blunt (@RoyBlunt) November 6, 2020