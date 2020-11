A Twitter tovább cenzúrázza Trumpot

Donald Trump tegnap késő este a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta: ha a jogszerű szavazatokat számolják, akkor könnyedén ő nyert.

Magyar idő szerint péntek délelőtt a Twitteren, mind a sajtótájékoztatójáról készült videórészletben, szóban, mind írásban közzétette ugyanezt az üzenetet.



Donald Trump szerint a választási megfigyelőiket „nem engedték semmilyen formában és módon, hogy végezzék a munkájukat, vagyis ebben az időszakban elfogadott szavazatokat jogszerűtlennek kell tekinteni”.

A legfelsőbb bíróságnak kellene döntenie! – tette hozzá.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020