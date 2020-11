„A brüsszeli fejekben lekapcsolták a villanyt, a magyar baloldal pedig ízléstelen örömtáncot jár” – így fogalmazott Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője miután csütörtökön az Európai Unió Tanácsának német soros elnöksége és az Európai Parlament tárgyalói ideiglenes megállapodásra jutottak az uniós költségvetéshez kötődő új politikai feltételrendszer létrehozásáról, köztük a jogállamisági feltételek teljesülésének szükségességéről.

Hidvéghi szerint hazárdjáték az, amit a brüsszeli képviselők művelnek. Ezt Varga Judit igazságügyi miniszter is szóvá tette csütörtökön. A magyar kormány szerint a jogállamisági ügy valójában zsarolási eszköz, amit a bevándorlást ellenző tagállamokkal szemben vethet be Brüsszel, „ahogy azt Soros György megrendelte”.

A Fidesz európai parlamenti képviselője kiemelte: a világjárvány kellős közepén, amikor minden nap emberek ezrei halnak meg, az európai gazdaságok pedig nagy bajban vannak, az Európai Parlament számára az a legfontosabb, hogy az EU-s pénzeket a jogállamisághoz kössék.

Nem sikerül az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának (LIBE) napirendre venni a terrorfenyegetettség ügyét – erről Hidvéghi Balázs, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, a LIBE egyik magyar tagja számolt be Twitter-oldalán a Magyar Nemzet cikke szerint.

Mint azt írta, a baloldal megakadályozta az erre irányuló törekvéseiket. A képviselő mellékelt egy Juan Fernando López Aguilarnak, a LIBE baloldali elnökének címzett levelet is, amit Hidvéghi mellett többek között a néppárti francia Nadine Morano és Nicolas Bay, az Identitás és Demokrácia frakció francia tagja jegyez. A képviselők a szakbizottság jövő heti ülésén akarták viszontlátni az egyre sürgető kérdést, mindhiába.

– kommentálta Hidvéghi Balázs az ügyet.

Outrage! The #ViennaAttack proved that the #EU must take action against terrorism. We asked the chair of @EP_Justice to put that on the agenda. But the left hindered this. After the Moria fire they wanted a debate. It seems that European lives are less important to the left. pic.twitter.com/D5aVrFg0RI

