Kanye West önmagában bízik igazán, ezért magára szavazott

West csak tizenkét államban szerepelt a szavazólapon, mert későn jelentette be indulását az elnökválasztáson. A rapperre leadott szavazatok pontos száma szerda 10.30-kor 60 761 volt.

A tizenkét államban a szavazatok feldolgozottsága 70 százalék fölött volt.

West neve felkapott a Twitteren, miután a hiphop szupersztár egy sor bejegyzést írt fiókjába, többek közt megosztotta azt is, hogy életében először szavazott. A bejegyzés végén az is szerepel, hogy arra szavazott, akiben igazán megbízik, önmagára.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust...me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020