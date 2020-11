Iszlamista hackertámadások zavarják meg a franciák életét

„Apokalipszis vár Franciaországra a Mohamed próféta meggyalázása és az iszlám durva megsértése miatt. Fuck Franciaország!” – ez az üzenet bukkant fel az ország délnyugati részén fekvő, Indre megyei Argenton-sur-Creuse polgármesteri hivatalának honlapján.

A kéretlen üzenet „Muzulmán hackerek” aláírással jelent meg a festői szépségű település hivatalos oldalán egy többnapos blokádot követően.

A Valeurs Actuelles megjegyzi: a kéretlen üzenetek éppen mindenszentek napján, egy keresztény ünnepen kezdtek terjedni. A Franceinfo kalózkodásként, iszlamista propagandaként ír az esetről.

A Le Monde arról számolt be, hogy október 25-től tucatnyi francia internetes oldal lett hasonló hackertámadás áldozata. A francia szélsőballal is nyíltan rokonszenvező világlap a támadásokról beszámolva nem a súlyos fenyegetésről, hanem a megtámadott oldalak gyenge technikai színvonaláról ír. A Le Monde arról is hírt ad, hogy a párizsi ügyészség az ügyben vizsgálatot indított.