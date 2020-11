Hat állam eredménye dönti el a választást, de még várni kell a szavazatszámlálókra

Az alábbi táblázatban a billegő államok adatait mutatjuk a délutáni, kora esti helyzet alapján. Az első oszlop azt mutatja, hogy a leadott szavazatok hány százalékát nem számolták még össze. A második ugyanezt számokban. A harmadik és negyedik oszlop pedig arra ad választ, hogy hány szavazattal vezet az egyik vagy a másik jelölt az adott államban.

Joe Biden úgy nyerhet, ha behúzza Nevada (6) és Arizona (11) államot, és a jelen állás szerint Arizonát sikerült megnyernie. Ha ebben a két államban nyer, akkor Joe Biden nyeri az elnökválasztást, még akkor is, ha Pennsylvaniában nem tud győzni.

Az Arizona állambeli Maricopa County Elections Departmen Twitter-oldalán megjelentek a Maricopa megyei feldolgozottsági adatok, ezek szerint 1 792 313 szavazatot adtak le a szavazók, és a választási bizottság körülbelül 275 ezer szavazólapot még nem dolgozott fel, a további eredményeket holnap 19.00-kor jelentik be. Az eredmények érdemben módosíthatják a végeredményt.

Additional Maricopa County results are now posted. Unofficial results show 1,792,313 ballots cast. About 275k remaining, plus provisionals. More results to come tomorrow at 7 p.m. Find them at https://t.co/iARFPk6WX3.

— Maricopa County Elections Department (@MaricopaVote) November 5, 2020