Dánia a fajirtás mellett döntött

A koronavírus egyik mutációját mutatták ki tizenkét ember szervezetében, akik nyestek által fertőződtek meg.

A dán miniszterelnök, Mette Fredriksen attól tart, ha nem vágják le az állat összes egyedét, a mutálódott vírus befolyásolhatja a vakcina jövőbeni hatékonyságát, ezért drasztikus lépésre szánta el magát – írja a People Magazin.

Denmark Will Eliminate Its Entire Mink Population as COVID Mutation Spreads to Humans​ https://t.co/8FGkbUS8ty

