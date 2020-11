Biden visszatérne a párizsi klímaegyezményhez

Megosztás Tweet



Joe Biden, a demokraták elnökjelöltje, az Egyesült Államok várható következő elnöke elkötelezte magát a párizsi klímaegyezményhez történő visszatérés mellett szerda este egy Twitter-üzenetben.

„Ma a Trump-kormány hivatalosan is kilépett a párizsi klímaegyezményből. Pontosan 77 nap múlva egy Biden-kormány ismét csatlakozni fog hozzá” – írta a bejegyzésben Joe Biden.

Donald Trump amerikai elnök 2017-ben bejelentette kilépési szándékát, és a kormány 2019-ben meg is kezdte ennek folyamatát. A kilépés szerdán, november 4-én érvénybe is lépett. Ezt megerősítették Washingtonban és New Yorkban, az ENSZ klímatitkárságán is.

Trump demokrata párti kihívója, Joe Biden már a választási kampány során jelezte, hogy megválasztása esetén az ország újra csatlakozik a párizsi egyezményhez, amelyet még 2015-ben írtak alá.

Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) szerdai összeállításában emlékeztetett rá, hogy Biden korábban több olyan tervet felvázolt, amely 1700 milliárd dollárt szánna arra, hogy az Egyesült Államok 2050-ig klímasemlegessé tegye a gazdaságát. Kilátásba helyezte emellett a megújuló energiaforrások támogatását és általában a környezetvédelmi intézkedések erősítését