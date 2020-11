Kettészakadt az amerikai társadalom

Megosztás Tweet



Az amerikai társadalom megosztottsága miatt akár erőszakot is szülhet Joe Biden vagy Donald Trump győzelme – mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő szerda reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A szakértő szerint soha ilyen megosztott nem volt még az amerikai társadalom: a demokraták úgy állítják be a helyzetet, hogy ha Trump győz, akkor vége a demokráciának, míg a republikánusok Biden győzelme esetén egyfajta szocializmus megteremtését emlegetik.

Ugyanakkor az amerikai társadalom nemcsak így, hanem különböző értékek mentén is széthasadt, másképpen látják a történelmet és az „amerikai álmot". Korábban is voltak ellentétek, de egyfajta "nemzeti minimumban" azért sikerült megegyezni – tette hozzá.

Most viszont annyira kiélezett a két tábor viszonya, hogy akár erőszakhoz is vezethet az egyik vagy a másik jelölt győzelme - emelte ki.

Magyarics Tamás szerint a mostani helyzet egy kicsit hasonlít az 1960-as évek végéhez, amikor az amerikai társadalom radikalizálódott, és Nixon úgy tudott győzni, hogy rendet és nyugalmat ígért. Donald Trump is hasonló szlogenekkel kampányolt most – tette hozzá.