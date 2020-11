Miért nincs még új elnöke Amerikának?

Bár a választásnak még nincs eredménye, már mindkét jelölt kiállt hívei elé és bejelentette, hogy meg fogja nyerni vagy már meg is nyerte a választást. Hogy ez hivatalosan mikor történik meg, azt pontosan senki nem tudja, hiszen több államban még mindig számolják a szavazatokat és köztük akad olyan is, ahol még napok is eltelhetnek, amíg végeznek. Jelenleg Trump áll nyerésre és Joe Biden számára több tényezőnek is kedvezően kell alakulnia, hogy fordítani tudjon.

A szoros választási eredmény miatt szinte biztossá vált, hogy még napokig nem fogjuk megtudni, hogy ki nyerte az Egyesült Államok elnökválasztását. Erről leginkább Pennsylvania és Észak-Karolina tehet, ebben a két államban ugyanis még azokat a levélben leadott szavazatokat is meg kell számolni, amelyekre a választás napján nyomták rá a postai bélyegzőt. Pennsylvaniában ezt péntekig kell megtenni, Észak-Karolinában viszont akár november 12-ig is van erre lehetőség, ráadásul utóbbiban még kifejezetten szoros is a verseny, hiszen öt és félmillió leadott voks mellett mindössze 75 ezer szavazat Donald Trump előnye. Pennsylvaniában sokkal nagyobb hátrányt kellene ledolgoznia Joe Bidennek, hiszen 64 százalékos feldolgozottságnál közel 680 ezer szavazat a hátrány. Ez

a két állam 35 elektori szavazattal bír (Pennsylvania 20, Észak-Karolina 15), ezért ezek nélkül gyakorlatilag lehetetlen, hogy bármelyik jelölt megszerezze a győzelemhez szükséges 270 elektort.

Az Egyesült Államok keleti partján már hajnali három óra van és még mindig nincs végeredmény Georgiában, Michiganben, Wisconsinban, Nevadában, Alaszkában és Maine-ben sem. Utóbbi kettőben hamarosan kiderülhet a győztes és valószínűsíthetően Donald Trump kapja Alaszka három elektorát, Maine négy elektorából pedig három jut Bidennek és egy Trumpnak.

Nézzük, hogy állnak a szavazatok a többi államban. Egyértelműnek tűnhet a helyzet a 16 elektorral bíró Michiganben, hiszen 3,7 millió szavazatnál Donald Trump több mint 315 ezer szavazattal vezet úgy, hogy a voksok 72 százalékát már összesítették. Ennek ellenére még senki nem merte kijelenteni, hogy az elnök nyeri az államot, aminek oka, hogy a szakértők szerint olyan helyekről nem jöttek be még a számok, ahol Biden valószínűleg jobban teljesített és ott vannak még az előzetesen, illetve levélben leadott szavazatok is.

Georgiában – 16 elektor – 93 százalékos feldolgozottságnál Trump vezet, előnye mintegy 120 ezer szavazat, ami 2,6 százalékpontnak felel meg. Wisconsinban, ahol 10 elektorról döntenek hasonló a helyzet: 92 százalékos feldolgozottságnál Trump 120 ezer szavazatnyi előnyben van, de ott az alacsonyabb lakosságszám miatt ez 4,1 százalékpontos előnyt jelent.

A 6 elektorral bíró Nevadában Joe Biden vezet, de nagyon szoros a verseny. A szavazatok 67 százalékának feldolgozásánál kevesebb, mint 30 ezer szavazat az előnye, de

a még alacsonyabb lakosságszám miatt itt ennyi is elég 2,7 százalékpontnyi előny megszerzéséhez.

Térképünkön világosabb színnel jelöljük azokat az államokat, ahol még nincs hivatalos végeredmény és az látszik, hogy Bidennek legalább két helyen fordítania kell, ha meg akarja akadályozni Trump elnökségét.



Click the map to create your own at 270toWin.com

Hogy mikorra fogjuk biztosan tudni, hogy ki az Egyesült Államok következő elnöke arra valószínűleg senki nem merne nagyobb tétben fogadni. Biden azt mondta, hogy meg kell számolni az összes szavazatot és akkor győzni fognak, Trump viszont teljesen egyértelműen kijelentette, hogy győztesnek tekinti magát, és a Legfelsőbb Bíróságra fognak menni, hogy a jelenlegi állapotában zárják le a szavazást. Nem szeretné ugyanis, ha újabb szavazatokat találnának „az éjszaka leple” alatt.