Biden szerint megnyerik a választást

Némi meglepetésre a választás estéjén megszólalt a delaware-i Wilmingtonban összegyűlt támogatók előtt Joe Biden. A demokrata elnökjelölt feleségével, Jillel az oldalán azt mondta: meg fogják nyerni a választást, de ehhez meg kell várni, amíg az összes szavazatot megszámolják.

A volt alelnök bizakodó, optimistán tekint az eredmények elé. Szerinte nyerni fognak Michiganben, Georgiában és Pennsylvaniában is el fogják tüntetni a jelenleg mintegy 700 ezer szavazatnyi hátrányt. „Köszönöm, hogy itt vagytok, meg fogjuk nyerni, de most fontos a türelem” – mondta Joe Biden. A demokrata jelölt köszönetet mondott a támogatóinak és a kampánystábnak is.

(Fotó: EPA/Jim Lo Scalzo)

Hosszabb távú, demokrata stratégia része lehet Joe Biden korai megszólalása, amivel el kívánják kerülni, hogy Biden olyan helyzetbe kerüljön, amelyben a 2000-es elnökválasztáson Al Gore találta magát azzal, hogy nem állt ki időben a választók elé és nem nevezte ki magát győztesnek.