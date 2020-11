Az elnökről és a vadkenderről is szavaztak

Megosztás Tweet



Az amerikai elnökválasztással egy időben New Jersey-ben és Arizonában arról is szavazhattak a választók, hogy legálissá tegyék-e a kannabisz gyógyászati célú használatát a felnőttek számára.

New Jersey-ben a választók többsége – mintegy 67 százaléka – támogatta a kannabisz engedélyezését gyógyászati célra, számolt be az Associated Press (AP) hírügynökség. Ezzel a keleti-parti állam a 12. lesz az Egyesült Államokban, ahol bizonyos feltételek mellett legális lesz a vadkender árusítása. A szavazás mind a 21 megye támogatásával zárult, írta honlapján a BBC.

Nem sokkal később kiderült, hogy Arizonában is igent mondott a választópolgárok többsége a kannabisz legalizálására.

Két további államban, Montanában és Dél-Dakotában szintén szerdán döntenek a kannabisz gyógyászati célú alkalmazásáról.