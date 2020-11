Civilizációs háborút indítottak Európa ellen

Egymást érik a terrortámadások a világon és Európában. A tegnap esti bécsi merényletnek több halálos áldozata és több súlyos sebesültje is van. Egyetemistákat gyilkoltak Afganisztán fővárosában: három fegyveres rontott be a kabuli egyetemre és válogatás nélkül tüzet nyitottak a diákokra, tizenkilencen haltak meg. A múlt héten Franciaországban is több támadás történt .