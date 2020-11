Amerika választ – Itt követheti percről percre az eredmények alakulását

Az Amerikai Egyesült Államokban november 3-án tartják az elnökválasztást és több szenátusi, illetve képviselőházi helyről is döntenek a választók. A hirado.hu percről-percre tudósít az amerikai elnökválasztás estéjéről és a beérkező eredmények alakulásáról.

A késői kezdés miatt 45 perccel meghosszabbították a szavazás időtartamát Észak-Karolina négy szavazóhelyén. Ez azt jelenti, hogy csak helyi idő szerint 20:15 óra után (közép-európai idő szerint hajnali negyed 3 után) teszik közzé az összesítette eredményeket.

A keleti-parti államban a tervek szerint reggel 6: 30-tól este 7:30-ig lesznek nyitva az urnák, a késői kezdés miatt. Az észak-karolinai törvények lehetővé testik, hogy az állami választási felügyelet meghosszabbítsa a voksolás időtartamát, ha a késedelem meghaladja a 15 percet. Az ilyen határozatok azonban késleltetik a választási eredmények közzétételét az összes szavazókörzet lezárása után – számolt be az NBC honlapja.

Trump elnök a virginiai Arlingtonban, az elnökválasztási kampánya központjában arra a kérdésre, készül-e bármilyen beszédre az este során, azt mondta, nem készül sem győzelmi, sem pedig a vereséget elismerő beszéddel, majd hozzátette: „Nyerni könnyű, de veszíteni sosem az. Legalábbis nekem nem” – tudósít az npr.org.



„Azt hiszem, nagyszerű esténk lesz. De ez politika és választások vannak, sosem lehet tudni” – tette hozzá Donald Trump.

A CNN szerint Donald Trump rögtönzött beszédében azt mondta: „úgy hallom, nagyon jól állunk Floridában, nagyon jól állunk Nevadában, és elképesztően jól állunk Texasban. Úgy gondolom, – és úgyis hallom, nagyon jól állunk mindenhol."

Arra a kérdésre, hogy érzi magát, Trump azt mondta, nagyon jól, bár a hangja talán recsegősebb, mint szokott lenni. „Azután, hogy annyi kampánygyűlést tartottunk, a hangom egy kicsit érdes.”

Pennsylvaniában olyan szekerek robogtak el egy főúton, amelyek amerikai és Trumpot támogató kampányzászlókkal voltak fellobogózva. A technológia eredményeit elutasító vallási reformközösségnek több mint nyolcvanezer tagja él egyébként a billegő államnak számító Pennsylvaniában.

The Amish going to carry Pennsylvania LOL pic.twitter.com/fteE9KZ293

— CIA-Simulation Warlord 🇺🇸👻🎃🇺🇸 (@zerosum24) November 3, 2020