Így készül a választási káoszra a közösségi média

Valószínűleg még november 4-én sem fogjuk tudni, ki nyerte az amerikai elnökválasztást. Egyesek szerint nemcsak napokig, hanem akár hetekig is elhúzódhat a bizonytalanság, és ebben az időszakban a szokásosnál is több ál- és rémhír, összeesküvés-elmélet és akár lázadásra is felbujtó tartalom jelenhet meg a közösségi médiában.