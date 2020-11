Így gyilkoltak a terroristák Bécsben - VIDEÓ

Terrortámadás történt a bécsi zsinagógában, több halottról számoltak be, egy rendőr is életét vesztette. A terroristákról videó is készült, ahogy az utcán agyonlőnek egy embert.

Figyelem, a következő képsorok a nyugalom megzavarására alkalmasak! A videón kitakarás nélkül látható, ahogy az utcán agyonlőnek egy embert.



Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020