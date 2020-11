A brit királyi családot sem kímélte a koronavírus

Megosztás Tweet



Udvari források szerint Vilmos cambridge-i herceg, a brit trón majdani várományosa is átesett tavasszal az új típusú koronavírus okozta betegségen. A herceg nem ment kórházba, vidéki rezidenciáján lábadozott.

Vilmos herceg (Fotó: EPA/Brian Lawless / POOL)

A The Sun, a legnagyobb példányszámú brit bulvárlap és a BBC közszolgálati médiatársaság a Kensington-palotának – Vilmos londoni rezidenciájának és hivatalának – illetékesét idézve arról számolt be hétfőn, hogy a 38 éves herceg áprilisban betegedett meg és meglehetősen komoly tünetei is voltak.

Vilmos – II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő elsőszülött fia, aki édesapja után majdan az Egyesült Királyság uralkodója lesz – a palota illetékesének elmondása szerint

azért nem hozta annak idején nyilvánosságra betegségét, mert úgy gondolta, hogy „voltak ennél fontosabb dolgok is az országban”, és nem akart senkinek aggodalmat okozni.

Nem sokkal korábban, március végén Károly herceg szervezetében is kimutatták a koronavírust, de a 72. életévében járó trónörökösnek csak enyhe tünetei voltak és a skóciai rezidenciáján töltött egyheti elkülönítés után felépült.

Szinte ugyanebben az időben Boris Johnson brit miniszterelnök is megbetegedett, őt azonban kórházba kellett szállítani és három napot intenzív osztályon töltött.

A The Sun és a BBC hétfői beszámolója szerint Vilmos herceg is megszenvedte a Covid-19 betegséget;

volt olyan időszak, amikor nehezen kapott levegőt. Ennek ellenére azonban ragaszkodott ahhoz, hogy minden a normális kerékvágásban maradjon körülötte,

és bár egy hétig pihent, telefonon, illetve videókapcsolaton maradéktalanul eleget tett hivatalos programjainak.

Vilmos nem ment kórházba sem, vidéki rezidenciáján, a kelet-angliai Anmer Hallban lábadozott, eleget téve a kormányzati rendelkezések által előírt elkülönítési kötelemnek.

Az Egyesült Királyságban eddig csaknem 31 millió koronavírus-szűrést végeztek és a leletek közül több mint egymillió lett pozitív.

A brit egészségügyi minisztérium adatai szerint a brit koronavírus-járványnak vasárnap estig 46 717 halálos áldozata volt.

