Tomi Lahren ismét parádésan nekiment a BLM-mozgalomnak

A gyönyörű konzervatív újságírónő újra kiosztotta az álszent demokratákat.

Újabb fehér rendőri intézkedés, újabb fekete férfi halála. Alattomos módon így is le lehetne egyszerűsíteni a legfrissebb philadelphiai esetet, amikor is egy rendőrökre késsel támadó férfit pisztolylövéssel ártalmatlanítottak.

Nem a bőrszín kellene jelentőséggel bírjon, hanem a tett, és az arra adott szakszerű avagy szakszerűtlen intézkedés, az Antifa és a BLM-mozgalom mégis ráröppent a történetre.

Ennek következtében most Philadephia éli át Seattle korábbi rémálmát, megkezdődtek a fosztogatások és a rongálások, sem a lakosok, sem a boltok nincsenek innentől biztonságban.

Erre hívta fel a figyelmet Tomi Lahren, a Fox News munkatársa, akinek, bár még mindig csak 26 éves, a Final Thoughts, azaz Záró Gondolatok című videós rovata már legendásnak mondható. Legfrissebb hangos bejegyzésében ekképpen fogalmaz:

„Walter Wallace Jr. egy visszaeső bűnöző volt. Számít ez? Nem! Nőket rabolt ki fegyverrel a saját otthonukban. Számít ez? Nem! Késsel támadt a rendőrökre. Számít ez? Nem! A bolttulajdonosok rászolgáltak arra, hogy az eset után kifossza őket a csőcselék? Nem! Érdekel bárkit is, hogy a BLM-mozgalom maga az anarchia? Nem!” – világított rá a szemforgató demokrata városvezetés magatartására Tomi Lahren.

Arra is kitért, hogy a mainstream amerikai média ügyet sem vetett volna az esetre, ha egy fehér bűnözőt öltek volna meg, de így, hogy érdekeltek a káosz fenntartásában, ismét áldozati báránynak állítanak be egy nem éppen feddhetetlen embert. A képmutatásban pedig maga Joe Biden is élen járt, aki megható posztban fejezte ki részvétét Wallace családjának, meg is kapta a magáét Tomi Lahrentől.