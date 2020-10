Újabb merénylet Franciaországban, lelőttek egy papot

#BREAKING : Minutes ago, a #Greek Orthodox priest was shot by an Islamic terrorist in #Lyon , #France . The priest is alive but is in injured. The terrorist is on the run pic.twitter.com/L1YZXETqI4

A görög állampolgárságú 52 éves pap éppen a város VII. kerületében, a Pere Chevrier utcában található templomot zárta be szombat délután négy óra körül, amikor egy puskával kétszer rálőttek.

A papot súlyos állapotban kórházba szállították, a mentősöknek azt mondta, hogy nem ismeri a támadóját.

A helyszínt lezárta a rendőrség, a támadót nagy erőkkel keresik a városban.

A few minutes ago, an Orthodox priest was shot as he was closing the doors of his church.

His vital prognosis is engaged.

His aggressor is on the run.

— SOS Chrétiens d'Orient (@SOSCdOrient) October 31, 2020