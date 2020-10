Trump meghirdette az amerikai álom tervét

Megosztás Tweet



A latinó szavazóknak szóló tervében az elnök többek között kétmillió új munkahelyet ígért a latinóknak a következő négy évre.

Az elnök tegnap egy igazi billegő államban, Arizonában kampányolt. A Goodyearben megtartott kampányeseményen Trump fontos ígéreteket tett a latinó közösségnek, amely Arizona mellett más államokban, így például Floridában is a jelenlegi elnök felé billentheti a mérleg nyelvét. A Mexikóval határos állam polgárainak több mint 30 százaléka latinónak vallja magát, míg a választás szempontjából szintén kulcsállamnak számító Floridában 23 százalék.

Lelkes Trump-támogatók az elnöki különgépet várják a Goodyear Reptéren Arizonában, 2020. október 28. (Fotó: EPA/Rick d'Elia)

Arizonát 2016-ban Donald Trump nyerte meg a demokrata jelölt Hillary Clinton előtt 3,5 százalékkal, így az állam tizenegy elektori szavazatát is bezsebelhette. A felmérések szerint egyelőre Joe Biden vezet Arizonában, de több kutatónál is hibahatáron belül van Trumphoz képest. Floridában is csökken a különbség a két jelölt között, egyes felmérések szerint már egyenesen Trump vezet.

Trump arról beszélt Goodyearben: az amerikaiak a választáson az amerikai álom és a szocialista rémálom között választanak.

Az elnök azt is mondta, ha Biden nyer, azzal Kína nyer, majd utalást tett a demokrata jelölt és családja kínai korrupciós ügyeire. Az elnök arról is beszélt: Biden hatalomra kerülése esetén megnyitná a határokat és még az is lehetséges, hogy lebontaná a mexikói határszakaszon húzódó falat is, amelyet az illegális bevándorlók ellen emeltek.

Trump a koronavírus-járvány kezelésére is kitért. Meglátása szerint ha Biden nyer, akkor bezár az ország, a gyerekek nem lesznek iskolában, nem lesznek esküvők, nem lesz hálaadás, sem karácsony és még július negyedike sem.

Donald Trump az arizoniai Goodyearben is kampányolt, 2020. október 28. (Forrás: EPA/Rick d'Elia)

Donald Trump bejelentette, hogy a következő négy évben elindítják az amerikai álom tervét, amellyel a latinó közösséget akarják segíteni. A tervet vázolva elmondta: megválasztása esetén a szövetségi kormány félmillió, latinók tulajdonolta cég létrehozását támogatja, és kétmillió új munkahelyet hoz létre latinóknak. Támogatják továbbá az iskolaválasztást és a latinó családok otthonteremtését, és azt is, hogy biztosítva legyen számukra a biztonságos környezet.

Az elnök beszédét követően a Fehér Ház közzétette az amerikai álom tervének részleteit, amelyből további programpontok derültek ki, így például az is, hogy a kormány továbbra is fenntartja majd a kormány a közép- és dél-amerikai kommunista rezsimekkel szembeni szankciókat. Ez mind az arizonai, mind a floridai latinók számára fontos ígéret lehet, hiszen többségük, különösen a kubai és venezuelai latinók a kommunisták elől menekültek az Egyesült Államokba.

Trump újraválasztása mellett kampányolt a helyszínen Nigel Farage, brit Brexit Párt vezetője, akit az elnök „Európa királyaként” hívott fel a színpadra. A brit politikus szerint Trump a 2016-os választáson

megverte a közvélemény-kutatókat, a médiát, minden elvárást, amiért sosem bocsátottak meg neki.

Farage szerint ezért „négy éven át azon dolgoztak, hogy kétségbe vonják a legitimitását, négy éven át az orosz hoaxszal, négy éven át a hamis impeachmenteljárással. A legtöbb ember már feladta volna ilyen kartácstűz alatt. Donald Trump a legellenállóbb és legbátrabb ember, akivel életemben valaha találkoztam”.

Nigel Farage az elmúlt hetekben egy háromrészes podcastban mutatta be Donald Trumpot mint személyt és mint jelöltet a konzervatív brit napilap, a The Telegraph olvasóinak.