A keresztények ne váljanak meggyilkolandó célponttá!

Meg vagyunk döbbenve e gyűlöletes cselekedet láttán – jelentette ki az AFP francia hírügynökségnek Hugues de Woillemont, a CEF szóvivője a dél-franciaországi város Notre-Dame-bazilikájában elkövetett, három ember életét követelő merénylet kapcsán, amelynek ügyében a terrorellenes ügyészség folytat vizsgálatot.

„Sürgősen harcba kell szállni a terrorizmus jelentette rákfene ellen, ugyanilyen sürgős kézzelfogható módon helyreállítani a testvériséget országunkban” – tette hozzá.

A CEF bejelentette, hogy csütörtökön,

Elítélte a merényletet a Vatikán is, hangsúlyozva, hogy a terrorizmus mindig is elfogadhatatlan lesz. A Szentszék közleménye szerint a pápa imádkozik az áldozatokért.

Az Európai Unió vezetői szolidaritásukat fejezték ki Franciaországgal, és a „gyűlöletet szítók és terjesztők” elleni szembeszállásra szólítottak fel.

„Elítélem a Nizzában történt gyűlöletes és kegyetlen támadást, teljes szívemmel Franciaország mellett állok” – írta Twitter-oldalán Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. „Együttérzek e gyűlöletes cselekedet áldozataival. Egész Európa szolidáris Franciaországgal. Egységesek és eltökéltek maradunk a barbársággal és a fanatizmussal szemben” – írta.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke gyalázatosnak nevezte a merényletet és a franciáknak üzenve kijelentette:

Országa szolidaritását fejezte ki a francia nemzettel a Twitteren Angela Merkel német kancellár és Giuseppe Conti olasz, valamint Mark Rutte holland miniszterelnök is. Részvétét fejezte ki a nizzai „barbár támadás” miatt Luigi di Maio olasz külügyminiszter is.

„Sokkban vagyok, amióta értesültem a nizzai Notre-Dame-bazilikában elkövetett barbár támadásról. Együttérzésem az áldozatokkal és hozzátartozóikkal. Az Egyesült Királyság Franciaország oldalán áll a terror elleni harcban” – írta francia nyelvű Twitter-üzenetében Boris Johnson brit kormányfő.

I am appalled to hear the news from Nice this morning of a barbaric attack at the Notre-Dame Basilica. Our thoughts are with the victims and their families, and the UK stands steadfastly with France against terror and intolerance.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 29, 2020