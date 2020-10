Székelyföld édes kincse húsz éve újra a boltok polcain

Megosztás Tweet



A gyermekkorban kedvelt ízek egy életre megmaradnak. A 80-as években Székelyföldön a házi csoki volt az édességek királynője. Gyergyóremetén készült, és ha nem is volt mindig alakra egyforma, de a házias jellegű íze miatt imádta a gyermeksereg, aztán a tejporgyár bezárása megfosztotta a gyermekeket a finomságtól. Az elmúlt években viszont újra megjelent néhány üzletben az egyszerű csomagolású házi csoki.

Gyergyószék egyik legfejlettebb községében immár huszadik éve, hogy egy családi vállalkozás sok kis édességet gyárt. Néhai Laczkó Endre és felesége, Ibolya 2000-ben készítették az első házi csokikat.

Az egykori gyergyóremetei tejporgyár több száz helyinek nyújtott megélhetést.

Laczkó Ibolya élelmiszeripar szakon tanult, a családja és ő is a tejporgyárban dolgozott.

A régi időkben nem is volt nagy választék édességek terén, a házi csokit azonban mindenki ismerte, az üzletekben ez volt kapható – mondta Laczkó Ibolya a csokigyár tulajdonosa az M1 Kárpát-medence című műsorában.

A kisvállalkozás húsz évvel ezelőtt az induláskor is a csapatmunkára, egymás megbecsülésére épített, és a folyamatosan bővülő csokigyárnál ma is felbecsülhetetlen értéknek számít a jó munkaközösség, egymás tisztelete. Félszáznyi az alkalmazottak száma, és vannak, akik a kezdetektől itt dolgoznak, többnyire remetei asszonyok készítik a finomságokat.

A termékskálát folyamatosan bővítik, jelenleg a különböző házi csokik, finomságok mellett mézes pogácsát is készítenek,

ennek receptjét egy magyarországi mestertől hozták.

De nemcsak receptet hoztak haza, hanem egy Budapesten munkát vállaló gyergyószentmiklósi fiatalembert is hazacsábított a székelyföldi kisvállalkozás. Szabó Csaba a kilencvenes évek elején érkezett Magyarországra szerencsét próbálni, és amikor a remetei édességgyár bővítette a kínálatát az ő munkaadója segítette a mézes puszedli receptjével a székelyföldi kisvállalkozást. Így Szabó Csaba visszatért a szülőföldjére, és most már itt készíti a finomságokat.

A családi ház konyhájából két évtizede elindult vállalkozásban voltak nehéz pillanatok: Ibolya elveszítette férjét, egyedül maradt, de meg sem fordult a fejében, hogy feladja a vállalkozást. Jelenleg is egyedülálló nőként vezeti Székelyföld egyik messzi földön híres csokigyárát. A remetei édességeknek így nemcsak az egykori gyerekek, hanem a maiak is örülhetnek. Sőt, Laczkó Ibolya adományai elérik Böjte Csaba gyermekotthonainak lakóit is.

