Lángol Olaszország: jobb járványban meghalni, mint éhen halni?

A Giuseppe Conte olasz kormányfő által bejelentett szigorítások várhatóan november 24-ig lesznek érvényben – írja az Origo. Szabályozzák a vendéglátóhelyek nyitvatartását, az éttermekben maximum négyen ülhetnek egy asztalnál (kivéve, ha mind családtagok), tilos a szabadtéri étel- és italfogyasztás, valamint éjfélig lehet házhoz szállítást kérni. Bezárják a mozikat, a koncert- és edzőtermeket, uszodákat, diszkókat és játéktermeket. Megtiltják a hivatalos és magánjellegű rendezvények megtartását, a középiskolákat pedig kötelezik a tanórák 75 százalékának digitális megtartására a tömegközlekedés terhelésének enyhítése miatt. Jelenleg hét olasz tartományban éjszakai kijárási tilalom van érvényben.

A szigorítások miatt már múlt hét pénteken megmozdulásokat szerveztek Nápolyban.

#RT @EchoPRN: RT @marcfriedrich7: BREAKING:

Massive violent riots in Naples, Italy 🇮🇹 against a new #lockdown.

They want president @GiuseppeConteIT to step down.

People are tired, desperted and have enough

#Covid_19 #Napoli #Naples pic.twitter.com/Ch4nQ8vfqG

— Dr. Jörg D. Valentin (@drjdvalentin) October 25, 2020