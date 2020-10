Semmi sem szent: a radikális lengyel tüntetők már a templomokat sem kímélik

Már ötödik napja tartanak a radikális tüntetések Lengyelországban. A baloldali tüntetők sok városban eltorlaszolták az utakat, összecsaptak a rendőrökkel, miséket zavartak meg, és II. János Pál pápa szobrait is megrongálták. A tiltakozást az váltotta ki, hogy az alkotmánybíróság szigorított az eddigi abortusztörvényen, amelynek lényege, hogy a jövőben még nagyobb védelmet biztosítanának magzatnak – hangzott el az M1 Híradójában.

Gyalogosan, biciklikkel és autókkal órákig megbénították a forgalmat baloldali tüntetők hétfőn csaknem ötven lengyel településen. Volt, aki a zebrára, és olyan is akadt, aki a villamos elé feküdt le Varsóban.

A vírus elleni védekezés szabályait figyelmen kívül hagyó tömeg immár ötödik napja tüntet annak ellenére, hogy napok óta gyülekezési tilalom van érvényben Lengyelországban.

volt, ahol mise közben csaptak össze a rendőrökkel. Lengyelországban, ahol a lakosság nagy része katolikus, erre még nem volt példa.

A hétvégén több lengyel városban is megrongálták Szent II. János Pál pápa szobrait. Poznanban festékkel öntötték le, szalagokkal, transzparensekkel és vállfákkal aggatták tele az egykori katolikus egyházfő emlékművét.

A lengyel származású pápát a katolikusok szentként tisztelik,

Szombat éjjel egy kisváros parkjában vörös festékkel fújták le a pápát ábrázoló szobrot. Az emlékművet hamar megtisztították, a rendőrség nyomoz az ügyben. Egy Varsótól északra fekvő településen plakátokat ragasztottak fel egy Szent II. János Pált ábrázoló szoborra. Krakkóban pedig egy, a pápa életéről szóló plakátkiállítást firkáltak össze a szélsőségesek.



A radikális tüntetők Ronald Reagan szobrát is megrongálták. A volt amerikai elnököt nagy tisztelet övezi az országban a kommunizmus megdöntésében vállalt szerepéért. Szakértők szerint a szoborrongálás ezért is válthat ki nagy felháborodást.

Az új határozat szerint ezentúl csak akkor lehet megszakítani a terhességet, ha az anya életét veszélyezteti, vagy ha nemi erőszak miatt, illetve vérfertőzés által fogant a gyermek. Nem indok a magzat betegsége sem az abortuszra. Az alkotmánybíróság szerint a megfogant életnek a születés utáni méltó életkörülményeit is biztosítani kell.

A lengyel kormányfő a születés előtti diagnosztika és kezelés bővítését ígérte kedden. Mateusz Morawiecki úgy fogalmazott, hogy hamarosan az összes várandós nő számára elérhetővé teszik az eddig csak a komplikált terhességeknél, illetve a 35 évnél idősebb kismamáknál végzett diagnosztikát.

Javasolni fogom, hogy minden várandós nőre terjesszék ki a születés előtti szűrést. Rendkívül fontos a gyermek fejlődését a lehető legkorábban vizsgálni. Ma már a méhben is meg lehet menteni gyermekeket. Az anyaméhben is végezhetők különféle műtétek, és léteznek olyan terápiák a születés előtt, amelyekkel a gyermeket és az édesanyát is lehet segíteni