Budapesten állt össze újra a legendás páros – Galéria

Ronald Reagan közelében áll mától Budapest belvárosában az Amerikai Egyesült Államok 41. elnökének George Herbert Walker Bushnak a szobra, mely a két vezető közös, a „gonosz birodalmának” felszámolásáért folytatott harcát szimbolizálja. Nézze meg galériánkat az idősebb Bush két magyarországi látogatásáról.

George Herbert Walker Bush 1983-ban alelnökként is járt Magyarországon, majd ő volt az első aki az USA elnökeként hivatali ideje alatt Budapestre látogatott. Az 1989. júliusi – egy héttel Kádár János halála után sorra kerülő – elnöki vizit emlékezetes pillanata volt, amikor Bush a nyári esőben először visszautasította, hogy ernyőt tartsanak fölé, majd széttépte előkészített beszédét és ezután szólt a tömeghez. A beszéd széttépése valószínűleg nem megrendezett volt, amit abból is lehet sejteni, hogy a szöveg magyar változatát megkapó tolmács zavarba jött, Bushnak még oda is kellett szólnia, hogy tépje szét nyugodtan az előkészített fordítást.

Bush elnök széttépi beszédét

Orbán Viktor miniszterelnök és David Cornstein amerikai nagykövet felavatta a George H. W. Bush tiszteletére emelt szobrot a Szabadság téren. 2020. október 27. MTI/Máthé Zoltán

A Miniszterelnökség közleménye szerint a magyar állam a szoborral szeretné háláját kifejezni az iránt az államférfi iránt, aki elkötelezettségével és erkölcsi meggyőződés vezérelte politikájával hozzájárult Európa és Magyarország jövőjének alakításához azzal, hogy kiállt a demokrácia mellett és fellépett a kommunista diktatúrával szemben. A szobrot Orbán Viktor miniszterelnök és David B. Cornstein, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövete avatta fel.

Orbán Viktor szerint minden magyar tudja, hogy Amerika a szabadság földje, amely őszinte szeretettel fogadta Kossuth Lajost, a budapesti amerikai nagykövetség Szabadság téri épülete pedig 15 éven át nyújtott menedéket Mindszenty József bíborosnak. A "gyengébb felfogásúak kedvéért" felidézte: a Szabadság tér egyik oldalán áll a német, a másikon a szovjet megszállás emlékműve. Világos üzenet ez: ha magyar vagy, csak két lehetőség között választhatsz: vagy a megszállók, vagy a szabadság mellé állsz.

Ma pedig "egy szoborral tisztelgünk barátunk, az Egyesült Államok 41. elnöke előtt" - mondta Orbán Viktor. Majd utalva arra, hogy néhány éve már Ronald Reagannek, az Egyesült Államok 40. elnökének is áll szobra a Szabadság téren, úgy fogalmazott: "itt áll, ezen a téren két férfi Amerikából, akik közösen indítottak harcot a világkommunizmus ellen".

George Bush, akkor még alelnökként, 1983-ban járt először Magyarországon (Fotó: Wéber Lajos/MTI)

Barbara Bush a szentendrei múzeumba is ellátogatott (Fotó: MTI/Wéber Lajos)

Az 1983-as látogatás végén Bush valószínűleg még nem sejtette, hogy hat évvel később elnökként, egy összeomló rendszer végnapjaira jön újra Magyarországra (Fotó: MTI/Wéber Lajos)

1989-ben a már elnök Bush egyszer csak megjelent a Vasas Pasaréti úti sporttelepén, hogy egyik kedvenc időtöltésének, a kocogásnak hódoljon. Az idősebb és fiatalabb sportolók közül bárki csatlakozhatott a futáshoz (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Bush a Nagyvásárcsarnokban is járt, ahol őszibarackot vásárolt (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Az akkor még Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemnek hívott Corvinuson tartott beszéde előtt az elnök a közönség elismerését fogadja (Fotó: MTI/Varga László)

A látogatás az üzletemberek fantáziáját is megmozgatta, a George Bush képmásával készülő Polaroid fényképek - amelyek előhívást nem igényeltek - 200 forintos ára ma körülbelül 5000 forintnak felel meg (Fotó: MTI/Földi Imre)

Persze van, akinek egy kézfogás is elegendő volt az elnök úrral (Fotó: MTI/Földi Imre)

Egy látássérült kisfiú puszit ad Barbara Bushnak, az amerikai elnök feleségének a Vak Gyermekek Szent Anna Gyermekotthonában (Fotó: MTI/E. Várkonyi Péter)

George Bush érkezése után a Kossuth téren köszöntötte az embereket. Az elnököt az eső ellenére több ezer ember várta (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

Esernyőt nem kért és jegyzetei nélkül szólt a rendszerváltásra készülő magyarokhoz (Fotó: MTI/Németh Ferenc)