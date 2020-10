Ismét égtek az őrtüzek Székelyföld autonómiájáért

A koronavírus-járvány miatt korlátozottabb lehetőségekkel, de idén is megtartották Székelyföld autonómiájának napját. Most is őrtüzek gyúltak Székelyföldön és Magyarországon. Sok helyen egy gyertya meggyújtásával fejezték ki támogatásukat a székely autonómia mellett. Egyúttal a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezésre is felhívták a figyelmet. Az aláírásgyűjtés november 7-ig tart – hangzott el az M1 Híradója.