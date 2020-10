Migránsterror tombol Európa szerte

Megosztás Tweet



Egymás után vitték a virágot a diákok és szüleik az egyik Párizs-közeli iskolához. Itt tanított az a tanár, akit egy nappal korábban a nyílt utcán megöltek, majd lefejeztek. A gyilkosság gyanúsítottja, beszámolók szerint, mielőtt a tanárra támadt az „Allahu akbart” kiáltotta – hangzott el az M1 Unió27 című adásában.



A terorrista azért ölte meg a tanárt, mert a szólásszabadságról tartott órán bemutatta azokat a karikatúrákat, amelyeket Mohamedről készítettek, és amely miatt 2015-ben megtámadták a Charlie Hebdo szatirikus lap szerkesztőségét is.

Emmanuel Macron iszlamista terrortámadásnak nevezte a gyilkosságot.

A fehérek megölésére buzdított egy afrikai származású svéd rapper. Videoüzenetében azt mondta: „Fekete bátyáim és húgaim, folytassátok a háborút! Egy szép napon elsők leszünk, győzni fogunk!

Átvesszük a vezetést a fehérektől. Mi afrikai harcosok vagyunk. Nincsenek a mi szintünkön.

És ha szidják a családodat? Lődd le őket!”

A férfi azt is ígérte a videóban, hogy a legnagyobb csoport lesznek Svédországban.

„Ennek, az egyébként felháborító esetnek a tanulsága az, hogy a túlzott lelkesedés, befogadás és az illegális migrációnak a pártolása egy olyan önellentmondáshoz vezet, hogy a toleráns, befogadó társadalom olyannyira toleráns, hogy befogadja az intoleráns bevándorlókat” – mutatott rá Szabó Dávid külpolitikai elemző. Hozzátette: „A befogadó kultúrát nem tolerálók pedig agresszív módon belülről képesek felemészteni és destabilizálni ezeket a társadalmakat”.

Beszámolók szerint soha nem látott méreteket öltött a migránsbűnözés Svédországban. A nagyobb városokban vannak olyan negyedek, amelyeket a bevándorlók uralnak.

Vizsgálatok szerint Svédországot 40 bűnbanda uralja, párhuzamos társadalmak alakultak ki.

A svéd miniszterelnök szerint pedig a rendőrség felkészületlensége is hozzájárult a kialakult helyzethez.

Konstanczer Tamás, a Századvég elemzője elmondta: „Svédország az elmúlt években több százezer migránst fogadott be, azonban ma már jól látszik, hogy a svéd migrációs politika megbukott, hiszen a társadalmi integráció nem működik a bevándorlók körében.

Legutóbb a svéd miniszterelnök is elismerte, hogy a bevándorlás növekedése és a bűnözés növekedése között összefüggés van.

Van arra is példa, hogy egy fekete-svéd rapper szélsőséges megjegyzéseket tesz a többségi fehér társadalomra vonatkozóan, és őket kikiáltja ellenségnek, illetve ellenük hergeli a kisebbségi társadalmat”.

A svéd kormányfő szerint sokáig nem is voltak felkészülve arra, hogy az erőszak egyes formái is megjelenhetnek az országban. Svédország 2014 és 2018 között több mint 310 000 illegális bevándorlót fogadott be. A megnövekedett bűnözés hatására 43-ról 47 százalékra nőtt azoknak a svédeknek az aránya, akik tartanak a közbiztonsági helyzettől.

Olaszországban pedig azért fenyegették meg Matteo Salvini párttársát, mert ellenzi, hogy mecsetet építsenek az egyik Milánó-közeli településen.

„A megváltozott társadalmi arányok, a bevándorlók számának a növekedése, illetve a megváltozott politikai közbeszéd miatt egyfajta kulturális terrorral, véleményterrorral kell szembesülnie a konzervatív, esetleg nemzeti érzelmű politikusoknak Nyugat-Európában és Dél-Európában” – hangsúlyozta Szabó Dávid. „Ez bátorítja fel a különböző szélsőséges elemeket arra, hogy az ilyen véleményt képviselő politikusokat biztonságukban, életükben, családjuk biztonságában fenyegessék”.

Főleg azokban az országokban romlott meg jelentősen a közbiztonság, ahová nagy számban érkezetek illegális bevándorlók – mutat rá a szakértő. Emiatt jelentős ellentét alakult ki a társadalmakon belül.

Az illegális bevándorlás magával hozza a terrort, a párhuzamos társadalmaknak a létét és azt az integrációra való képtelenséget, amit tapasztalhattunk akár a terrorcselekmények kapcsán.

A különböző felmérések is azt mutatják, hogy már a többed generációs muszlim hátterű, bevándorló családból származó fiatalok sem akarnak és nem is szándékoznak integrálódni 100 százalékosan a többségi társadalomba” – ismertette Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

A szakértő úgy fogalmazott:

Ezért is egy nagyon fontos döntés volt 2015-ben a magyar határkerítésnek a felépítése

és azoknak a jogszabályoknak, annak a jogi környezetnek a megteremtése, amely megakadályozza azt is, hogy Magyarországból, illetve a V4-ekből bevándorlóországok legyenek.”

A magyar kormány továbbra is kitart a korábbi álláspontjánál, hogy nem a bevándorlókat kell beengedni Európába, hanem fel kell számolni a migrációt kiváltó okokat.

A címlapfotó illusztráció.