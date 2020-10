Milliós bírsággal sújtják a kijárási tilalmat megszegőket Olaszországban

Megosztás Tweet



Európában továbbra is főként Csehországra érdemes figyelni. Csütörtöktól életbe lépett a teljes lezárás, csak az élelmiszerboltok, a drogériák és a gyógyszertárak nyithatnak ki. Írországban már tegnap, Walesben pedig holnaptól lép életbe a teljes zárás. Időközben egyre több uniós tagállamban, illetve városban rendelnek el éjszakai kijárási tilalmat. Mindenhol az a kérdés, meddig bírják a kórházak – hangzott el az M1 Híradójában.



Milánót ismét lezárják, Lombardiában ugyanis újra nőtt a fertőzöttek száma. Campaniával együtt csütörtök este vesztegzár alá vonják, vagyis az itt élők csak engedéllyel hagyhatják el a tartományokat. Este 11 és hajnali 5 között kijárási tilalmat is elrendeltek.

Lazio régióban péntek éjféltől lépnek életbe hasonló korlátozások, így Rómában sem mehetnek majd az utcára az emberek. Aki nem tartja be az új szabályokat, az akár több, mint egymillió forintnak megfelelő bírságot is fizethet.

Zsúfolásig megtelt az átmeneti kórház a spanyol fővárosban – soha korábban nem volt annyi aktív fertőzött az országban, mint most. Minden tizedik kórházi ágyon koronavírus-fertőzött fekszik.

Tizenhétezer fertőzött egy nap alatt

Minden eddigi rekord megdőlt szerdán: 24 óra alatt csaknem 17 ezer új fertőzést regisztráltak a 47 milliós Spanyolországban, így az első nyugat-európai országgá vált, ahol a fertőzöttek száma meghaladta az egymilliót.

A spanyol parlamentben bizalmatlansági indítványt nyújtottak be a szocialista kormány ellen. A jobboldali Vox párt elnöke szerint ugyanis a Pedro Sánchez vezette kormány a világ legrosszabb kormánya, ha a világjárvány elleni védekezésről van szó. A bizalmatlansági indítványt végül nagy többséggel, 298 ellenszavazattal elutasították.

Néhány órával később a francia hatóságok jelentették be, hogy 27 ezer fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. Ezzel a mintegy 68 millió lakosú Franciaországban is átlépte az egymilliót a regisztrált esetek száma.

Kísértetvárossá vált az alpesi Berchtesgaden Bajorországban, miután a teljes járásban szigorú vesztegzár lépett életbe. Az iskolák és az éttermek két hétre bezártak, az embereknek pedig otthon kell maradniuk. Németország-szerte komoly óvintézkedéseket hoznak, miután egy hét alatt kétszer is megdőlt a napi fertőzésszám. Csak szerdán több mint 11 ezer embernél mutatták ki a vírust a 83 millió lakosú országban.

Megfertőződött a német egészségügyi miniszter is

Az új fertőzöttek között volt Jens Spahn német egészségügyi miniszter is. Mivel a 40 éves politikus tegnap részt vett a német kormányülésen, elkezdték a kontaktkutatást. Markus Söder bajor miniszterelnök kijelentette: ha a helyzet nem változik, a járvány ellenőrizhetetlenné válhat Bajorországban.

Ha exponenciálisan kezd terjedni, kicsúszhat a kezünkből az ellenőrzés

– figyelmeztetett a bajor kormányfő.

Éppen ezért a német kormány újabb területekre adott ki utazási figyelmeztetést, és további szigorításokon is gondolkodik.

A 4 millió lakosú Horvátországban is megdőlt szerdán a napi esetszám: 1400-nál is több ember szervezetében mutatták ki a koronavírust. Egyre több a kórházi ellátásra szoruló beteg is. Az összes fertőzött már megközelítette a 30 ezret, jelenleg 6500-an betegek, közülük csaknem minden tizedik embert kórházban ápolnak.