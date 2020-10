Nekimegy Amerika a Google-nak

Az igazságügyi minisztérium fellépése a Google ellen olyan fejleménynek számít, amelynek nemcsak a republikánusok, hanem a demokraták is örülhetnek. Bár az időzítés alapján a kampány egyik elemeként is fel lehetne fogni a szövetségi kormány és tizenegy republikánus vezetésű állam közös keresetét a keresőóriás ellen, a techóriások vizsgálata, így a kongresszus trösztellenes albizottságának nyomozása is csak október elején zárult le.

A mostani keresethez a későbbiekben további hét állam csatlakozik, köztük a demokrata vezetésű New York, Észak-Karolina és Colorado is. Egyelőre nem tartalmi vagy formai okok miatt nem írták alá a keresetet, hanem azért, mert a saját nyomozásuk még folyamatban van.

David Cicilline Rhode Island-i demokrata képviselő, a kongresszus igazságügyi bizottságának trösztellenes albizottságának vezetője tegnap tweetben üdvözölte a minisztérium döntését, amely szerinte „régóta esedékes volt”. Egyben felhívja a figyelmet arra, hogy három héttel korábban kiadtak egy jelentést, amelyben javaslatot tesznek arra, hogy milyen lépésekkel szorítsák vissza a techóriások versenyellenes tevékenységét.

Three weeks ago, I released a report outlining steps Google took to maintain and expand its monopoly power through anti-competitive actions.

Today, DOJ finally brought an antitrust lawsuit against Google. This step is long overdue. It is time to restore competition online.

— David Cicilline (@davidcicilline) October 20, 2020