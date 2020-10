Elhunyt Frank Horvat, a fotóművészet egyik leghíresebb magyar származású csillaga

Halálhírét szerdán közölte a párizsi Lelong galéria, ahol egy októberig tartó tárlat mutatta be munkáit. Horvat ebben a sorozatában híres festményeket rekonstruált mai modellek beállításával.

Frank Horvat 1928. április 28-án Abbáziában született, édesapja magyar, anyja osztrák volt. Kamaszkorától fényképezett, első, dél-olaszországi fotósorozatát 1951-ben közölte az Epoca magazin. Ekkortájt ismerte meg Robert Capát és Henri Cartier-Bressont. Utóbbi találkozás fontos inspiráció volt számára, hogy útra keljen. Két évet töltött Ázsiában szabadúszó fotóskén. Indiában készített képeit a Paris Match, a Picture Post és a Life is publikálta.

One of the many fantastic photographs of 1950's London by the great Frank Horvat (who was 92 this year). It is a view of Tower Bridge from London Bridge, taken in 1955 😍 pic.twitter.com/XoaeGfpz8K

— BabelColour 🎞 (@StuartHumphryes) May 27, 2020