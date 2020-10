Az újjászületett magyar nemzet előtt tisztelegnek Londonban

Megosztás Tweet



Fat Heat magyar graffiti művész mintegy hatvanöt négyzetméteres falfestményével emlékeznek az 1956-os forradalomra Londonban.

A British Museum közelében lévő új falfestmény a természet megújulását ábrázolja. A metaforikus alkotás a 30 évvel ezelőtti rendszerváltoztatásra utal, amikor beteljesedett az 1956-os forradalom célja és újjászületett a magyar nemzet a több évtizedes szovjet kommunista elnyomás után. A műben felfedezhető a kivágott 1956-os zászló is, amely a Londoni Magyar Nagykövetség homlokzatára is kikerül idén – közölte a Londoni Magyar Kulturális Központ szerdán.

A mintegy hatvanöt négyzetméteres alkotás, amelynek szimbolikájára magyarázó tábla hívja fel az 1956-os forradalom történetét kevésbé ismerő britek figyelmét, London belvárosának Holborn negyedében található.

A falfestményt Fat Heat, a magyar street art egyik nemzetközi szinten is elismert képviselője készítette. A pályáját a graffiti szubkultúrában kezdő művész korábban bemutatkozott már New Yorkban, Miamiban, Los Angelesben, Moszkvában, Pozsonyban, Lengyelországban. A 2019-es berlini Festival of Lights-on közönségdíjat kapott.

„Idén a koronavírus járvány miatt elmaradnak a szokásos nagy ünnepségek Londonban is, ám ez nem ok arra, hogy ne emlékezzünk a forradalom hőseiről. A Londoni Magyar Kulturális Központ minden évben szeretné a fiatalokhoz is közel hozni a magyar történelmi hősöket, tavaly például Instragram-kampányban mutattuk be a forradalom helyi arcait” – idézi a közlemény Vincze Máté, a Londoni Magyar Kulturális Központ vezetője szavait.

Az alkotás az idén először megrendezett London Mural Festival részeként jött létre. Bár Magyarországon a tűzfal festészet már több mint egy évtizede elterjedt, Londonban most kezd a mainstream művészet részévé válni. A London Mural Festival-ra több mint 150 nemzetközileg elismert művész érkezett a brit fővárosba, és összesen 60 helyszínen alkotnak.

A Londoni Magyar Kulturális Központ és a Global Street Art támogatásával készült új festmény az előző, iamsuzie és cokestd által készített Pál utcai fiúkról megemlékező alkotást váltja, amely szintén a Londoni Magyar Kulturális Központ megbízásából készült.

A grandiózus falfestmény elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta.

A címlapfotó illusztráció.