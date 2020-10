A rendkívüli állapot meghosszabbítását tervezi a francia kormány

Megosztás Tweet



A francia kormány 2021. április 1-jéig tervezi a korlátozásó intézkedések meghosszabbítását (kijárási tilalom, intézmények bezárása, gyülekezési korlátok) a koronavírus-járvány megfékezésére a szerdai kormányülésen megvitatott törvénytervezet szerint.

Újabb nagyvárásokban vezetik be a legmagasabb fokozatú riasztási szintet, s így Párizs és további nyolc agglomeráció után máshol is éjszakai kijárási tilalom léphet életbe este 9 óra és reggel 6 óra között. A korlátozás jelenleg mintegy húszmillió franciát, a lakosság harmadát érinti – jelentette be csütörtökön Gabriel Attal kormányszóvivő.

Olivier Véran egészségügyi miniszter a Les Échos című gazdasági napilapnak elmondta, hogy a kormány 2,4 milliárd eurós rendkívüli támogatást utal át az egészségügyi intézményeknek, hogy fel tudják venni a küzdelmet a második hullámmal szemben.

A plusztámogatás a 2020-ra tervezett 10 milliárd eurós kiegészítésen felül értendő. Az összegből 4 ezer új ágyat nyitnak a kórházakban, illetve a már bejelentetett fizetésemeléseket fedezik decembertől, valamint kifizetik a járvány miatt megemelt túlórapénzeket.

„Teljesen biztos vagyok abban, hogy a kórházak bírni fogják a nyomást. A gát erős. De a hullám nem csaphat túl magasra, ezért hirdettük ki az egészségügyi vészhelyzetet” – fogalmazott a miniszter.

A kormány egy héttel ezelőtt rendeletben állította vissza az egészségügyi rendkívüli állapotot egy hónapra. A hosszabbításhoz parlamenti felhatalmazásra van szükség.

A szerdán elfogadott tervezet szerint a kormány 2021. február 16-ig szeretné a vészhelyzetet meghosszabbítani.

Az egészségügyi rendkívüli helyzetet a koronavírus-járvány miatt hirdette ki a parlament, és az első hullám idején március 23. és július 10. között volt érvényben. A törvény felhatalmazást ad a kormánynak kijárási korlátozások, valamint részleges vagy teljes karantén bevezetésére. A nemzetgyűlés kivételesen szombaton és vasárnap is ülésezni fog a törvénytervezet megvitatására, amelyet később még a szenátusnak is el kell fogadnia.