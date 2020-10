Gyakorlatilag kicserélődött a lakosság Göteborgban

Egyre terjed a migránsbűnözés Svédországban. A bűnbandák több városrészben átvették már az ellenőrzést a hatóságoktól. Legutóbb arról számolt be az egyik svéd csatorna, hogy Stockholm egyik kerületében migránsbandák fenyegették meg a lakosságot, és kijárási korlátozást vezettek be. Ez nem egyedüli eset, korábban Göteborgban is történt hasonló. Ezekről csak nagyon ritkán számol be a helyi sajtó – hangzott el az M1 Híradójában.