Csatatér államokban folytatódott az elnökválasztási kampány

Donald Trump amerikai elnök Nevadában, demokrata párti kihívója, Joe Biden pedig Észak-Karolinában kampányolt vasárnap.

Mind Nevada, mind Észak-Karolina úgynevezett csatatér- vagy ingadozó – vagyis nem egyértelműen demokratákra vagy republikánusokra voksoló – államnak számít, noha Nevadában 2004 óta nem győzött republikánus, Észak-Karolinában 2008 óta pedig demokrata párti elnökjelölt.

Donald Trump a nevadai Carson Cityben egy templomban, majd Newport Beach városában a kampányra pénzt gyűjtő egyik rendezvényen vett részt. A templomban - a CBS televízió tudósítása szerint - Denise Goulet lelkipásztor kijelentette: Isten neki azt mondta, hogy „másodszor is győzelmet biztosítok az elnökötöknek". Válaszában az elnök „nagy megtiszteltetésnek” nevezte, hogy jelen lehetett az istentiszteleten, és mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni.

Joe Biden az észak-karolinai Durhamben afroamerikai vallási vezetőkkel tanácskozott és nagygyűlést is tartott. Mindkét alkalommal hangsúlyozta, hogy katolikus hitű, és a zsebéből elő is vett egy rózsafüzért, azt állítva, hogy azt minden nap magánál hordja. "Nem azért imádkozom Istenhez, hogy védjen meg, hanem azért, hogy adjon erőt nekem mások gondjainak megismeréséhez" - mondta. A katolikus Biden egyébként nem veti el az abortuszt, és a múlt héten Philadelphiában, az ABC televízió szervezésében tartott stúdióbeszélgetésen azon meggyőződésének adott hangot, hogy egy nyolcéves gyermekeknek is joga van eldönteni: transznemű legyen-e.

A durhami nagygyűlésen Biden ismét leszögezte: az Egyesült Államokban intézményes rasszizmus van, s ennek legyőzéséhez szerinte a büntetőjog rendszerének reformjára van szükség. Azt ígérte: segít az afroamerikai közösségeknek abban, hogy anyagilag javuljon a helyzetük.

Az Egyesült Államokban vasárnap estig már több mint 27 milliónyian szavaztak, levélben, vagy a korai szavazás kínálta lehetőségeket kihasználva.